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للـــه فـــي المنافقيـــن شـــؤون ؟

فبراير 08, 2017 همسات 1

للـــه فـــي المنافقيـــن شـــؤون ؟

نصب بعض المنتخبين الطامحين للجلوس على كراسي “الراحة” في البرلمان مراصدهم لمتابعة الجنائز، والإسراع نحو عائلات الأموات لأداء واجب العزاء، وهي المناسبة التي تبدي فيها ذات الوجوه نية ترشحها بمساعدة من يرافقها من المختصين في الدعاية الأولية وسط مواكب الجنائز وحلقات العزاء، وحتى إن لم تتح لهم فرصة حضور موكب الجنازة، فإن هناك موكبا آخر في الفضاء الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يجب تفويته، حيث يظهر هؤلاء بتعليقات مدغدغة للعواطف، حاملة رسائل واضحة.

One thought on “للـــه فـــي المنافقيـــن شـــؤون ؟

  1. Mustang

    يا ولد أخليف لا تخلد فى هاد المنصب و كلن دهبون لا يحميك و لا يدافع عليك فخامته يوم القيام إن كنت تأمن به . فى أتقى لله و كن صادق و لا تكن من ( ! )

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