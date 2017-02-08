للـــه فـــي المنافقيـــن شـــؤون ؟

آخر تحديث : فبراير 14th, 2017 8:52 مساءً
فبراير 08, 2017 Wakteldjazair همسات 1
نصب بعض المنتخبين الطامحين للجلوس على كراسي “الراحة” في البرلمان مراصدهم لمتابعة الجنائز، والإسراع نحو عائلات الأموات لأداء واجب العزاء، وهي المناسبة التي تبدي فيها ذات الوجوه نية ترشحها بمساعدة من يرافقها من المختصين في الدعاية الأولية وسط مواكب الجنائز وحلقات العزاء، وحتى إن لم تتح لهم فرصة حضور موكب الجنازة، فإن هناك موكبا آخر في الفضاء الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يجب تفويته، حيث يظهر هؤلاء بتعليقات مدغدغة للعواطف، حاملة رسائل واضحة.
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يا ولد أخليف لا تخلد فى هاد المنصب و كلن دهبون لا يحميك و لا يدافع عليك فخامته يوم القيام إن كنت تأمن به . فى أتقى لله و كن صادق و لا تكن من ( ! )