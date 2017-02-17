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لعمامرة يحسس الجاليـــــــة

فبراير 17, 2017 همسات 0

لعمامرة يحسس الجاليـــــــة

ترقبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم، حث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، ممثلي الحركة الجمعوية على المشاركة في العملية، من خلال تحسيس الرعايا الجزائريين، لاسيما الشباب منهم، بأهمية التصويت ومن أجل “التأكيد على أن هذه الجالية هي جزء لا يتجزأ من الأمة”.
واعتبر الوزير أن “الحركة الجمعوية لها دور هام خلال هذه المرحلة التحضيرية”. مضيفا أن “هذه الانتخابات ستكون أول تتويج للدستور المعدل”.

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