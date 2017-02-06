“لسنا أشباحا وعلى السلطة قراءة الواقع بطريقة سليمة”

أميـــن عـــام حركة النهضة محمد ذويبي، في حوار مع “وقـت الجزائر”:

يبدي أمين عام حركة النهضة، محمد ذويبي، في هذا الحوار، قناعة مفادها أن مشروع الوحدة مع مجموعة جاب الله وجماعة أحمد الدان، عن كل من جبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء، سيكون مشروعا رابحا، ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة. وبحسب ذويبي، فإن مسببات فشل الوحدة في التيار الإسلامي لم تعد قائمة، وأن المشروع الوحدوي سيستمر في خطواته، ضمن إطار سياسي جامع، بعد انتخابات 2017، على أمل أن يستوعب أيضا أحزاب إسلامية أخرى، ومنها حركة مجتمع السلم، وحركة الإصلاح الوطني.

”تجاوزنــــــا اليــــــــــوم إشكاليــــات فشل وحـدة الإسلاميـين”

نتـــائـــــج الانتخابــــات ستحـــــــدد الموقع الــذي نكـون فيــه

“المرحلة التي نعيشهــا ومــا ينتظرنــا، أصعـــب مـــن الماضــــي”

“وقت الجزائر”: كيف وقع، مؤخرا، الاتفاق على أرضية مبادرة الوحدة مع جاب الله وأحمد الدان، في إطار مسمى “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”؟

محمد ذويبي: (..) ما تعلق بالمشروع السياسي الاستراتيجي الوحدوي بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء، كان انطلاقا من مسؤولية سياسية. نحن جزء هام من مدرسة الوسطية والاعتدال، وما يجمعنا هو المنطلقات والأفكار والبرامج والأهداف، فإذا كانت هذه هي القواسم المشتركة، فمن السهل أن نجتمع حول هذا المشروع. هذا المشروع جاء، أولا، لكي يواجه الركود السياسي، إذ نلاحظ أن الساحة أصابها نوع من الوهن، نتيجة عدم القدرة على الوصول بالتعددية السياسية إلى المبتغى، لذلك أردنا أن نخرج من الركود، بمثل هذه المشاريع، حتى نعيد الأمل للمواطن والساحة. وثانيا الساحة تحتاج إلى أقطاب سياسية قوية تملك برامج ومؤهلات بشرية، وتملك نظرة للمستقبل ومسؤولية تجاه الوضع، الذي تعيشه الجزائر.

ما هي الخطوات المرتقبة لتجسيد هذا القطب السياسي، وهل ستكون الخطوة الأولى هي تحالف الأحزاب الثلاثة في الانتخابات التشريعية المقبلة؟

أولى خطوة في هذا المشروع السياسي الاستراتيجي الوحدوي هي دخول حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الانتخابات التشريعية والمحلية بقوائم موحدة. هذا له كثير من المبررات والأبعاد، ومنها أننا نقضي على التشتت والتشرذم، وثانيا أننا نجمع وعاءنا الانتخابي، الذي هو وعاء واحد، وثالثا أن المشروع يعطي ديناميكية في الساحة السياسية، وهذا ما لاحظناه بعد الخطوة الأولى، إذا باركت جهات هذا المشروع. نحن نريد أيضا أن تخرج النخب السياسية من هذا الركود، ونثمن مثل هذه المبادرات. بعد هذه الخطوة الأولى يبقى كيف نجسد المشروع، ضمن رؤية سياسية واحدة، وضمن إطار مؤسسي واحد.

بعد التشريعيات والمحليات، المنتظر هو تشكيل إطار سياسي جامع يحل محل الأحزاب الثلاثة منفردة، إذ يمكن أن تعقد الأحزاب الثلاثة مؤتمرا لتكريس الخطوة فعليا؟

نحن الأحزاب الثلاثة متفقون على هذا الهدف، وليس وحدنا فقط، فبودنا أن يتوسع إلى كل من لهم نفس المنطلقات والأهداف. أملنا أن تتجسد هذه الطموحات في إطار سياسي واحد يضم كل من يؤمن بالمشروع وأهدافه ومقارباته. الساحة حاليا ضعيفة، وغير قادرة على تحقيق الأهداف الكبرى والرهانات، لهذا يجب أن تكون أقطاب سياسية قوية تتنافس بينها على خدمة الجزائر، بالأفكار والبرامج.

ترون أنه من الممكن مستقبلا أن تكون معكم في هذا المشروع حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني؟

كل هذه الأحزاب لها نفس المنطلقات والأهداف، لذلك يمكن أن يتوسع هذا المشروع إلى هذه الكيانات، وهذا يتطلب طبعا حوارا ومنهجية عمل وتواصل.

فشلتم سابقا في تحقيق لم الشمل مع جاب الله، ضمن مبادرات عديدة، ومنها ما كان في إطار مشروع النهضة التاريخية، فهل تجاوزتم مسببات هذا الفشل، خصوصا ما تعلق منها بمنطق الزعامة لدى بعض شخصيات التيار الإسلامي؟

من الطبيعي أن التنظيمات، التي نشأت في السرية تختلف عن التنظيمات، التي نشأت في العلنية، والتنظيمات، التي نشأت زمن الحزب الواحد تختلف عن التنظيمات، التي نشأت ضمن فضاء الحرية. اليوم نحن نتجاوز هذه الإشكالات، الأشخاص والمؤسسات، بمبدأ احترام الأشخاص ومواقعهم، ضمن سيادة المؤسسات. يمكن جمع رصيد الأشخاص ومساهماتهم، ضمن إطار سيادة المؤسسة، هذا ما نعمل به مستقبلا، ويبقى احترام وتقدير الأشخاص. هذه قناعة لدى الجميع، فلا يوجد الآن أحد نسمعه يقول إنه الأقدر ويقوم مقام المؤسسة. فاليوم العمل مؤسسي، والشورى ملزمة، وهي أحد ركائز هذا المشروع.

أنتم قيادات الأحزاب الثلاثة المعنية بالمشروع، التقيتم مع قيادة حركة مجتمع السلم، في اجتماع تشاوري، والظاهر أن الأخيرة عبرت عن رفضها أن تكون طرفا في مشروعكم؟

بالعكس، حمس لم ترفض، بل أنها ثمنت ودعمت اللقاء، ولكن ربما الأجندة عند الجهتين تختلف، بالنظر إلى الوقت، الذي نعيشه اليوم، ومن حيث المبدأ والإرادة، فكلا الطرفين مستعد للتعاون والتنسيق والذهاب بعيدا، ضمن هذا المشروع (..) قد تكون هناك خطوة قبل الانتخابات، وقد تكون بعدها، وما نؤكد عليه هو أن الاستعداد موجود، ويبقى اتخاذ المنهجية، التي تحقق هذا الهدف.

مبرر استمرار مشروع الوحدة، في إطار الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، يتوقف على النتيجة، التي تحققها الأحزاب الثلاثة في الانتخابات التشريعية المقبلة، فما لم تنجح سينتهي مشروع اندماجها ربما؟

نعمل حاليا على توفير مناخ لهذه الانتخابات، وبشكل يضمن لنا النجاح (..) ولماذا لا ننجح في هذه الانتخابات، فإذا أعطيت للناخب حرية الاختيار، أكيد سيكون لنا نتيجة. ولكن في كل الأحوال، نحن مستمرون في هذا المشرع.

تعولون على نتيجة بكم تقدرون حقكم ونصيبكم في ربح هذه الانتخابات؟

في كل الحالات الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سيكون مشروعا رابحا، وسيكون رقما سياسيا فاعلا في الساحة (..) نعم وخلال التشريعيات.

السلطة تستضعف التيار الإسلامي عندما لا يكون في خدمتها، في مقابل أنها لا تهمشه كثيرا عندما يكون إلى جانبها في الخدمة؟

هذه ممارسة لا تفيد الجزائر، والمنطق السليم هو الاعتراف بمكونات الساحة السياسية والتعامل معها بواقعية، من أجل التعاون على المحافظة على المكتسبات وتثمينها، ورفع التحديات. لذلك نحن من خلال مشروعنا السياسي الاستراتيجي الوحدوي، نسعى إلى تنمية العملية السياسية في الجزائر، وندعو لقواعد ممارسة سياسية سليمة تضمن التداول على السلطة.

الشريكان في المعارضة، حركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مستعدان للمشاركة في الحكومة، لو حصلا على نصيبهما في البرلمان المقبل، أليس هو هذا أيضا منطق الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء؟

نتائج الانتخابات هي التي تحدد الموقع، الذي نكون فيه. هذا أمر مربوط بجملة من الاعتبارات والشروط، وعموما المجالس السيادية في الأحزاب هي التي تقرر، فقد تبقى في المعارضة، وقد تغير موقعها، وقد تقوم بتحالفات أخرى، فكل شيء وارد ومتوقف على نتائج الانتخابات.

بعد انتخابات 2017، من المتوقع تشكيل أقطاب سياسية جديدة، كأن تكون من جانب أحزاب الموالاة، أو تيار اليسار، والتيار الديمقراطي؟

نحن لا نضيق بأي خطوة تأتي من غيرنا. ومن خلال ما قمنا به ضمن مشروعنا للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، نتمنى أن تكون أقطاب سياسية قوية لها رصيد شعبي في الساحة.

الشائع هو أن الانتخابات يسودها منطق الكوطة، فهل ينتظر الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء كوطته، خلال التشريعيات؟

هذه الممارسات لم تفد الجزائر. أعتقد أن المرحة، التي نعيشها، وما ينتظرنا، أصعب من الماضي، وعلينا أن ننطلق لممارسات أخرى، فليس لنا أشباح في الساحة، بل هناك أحزاب معروفة، فالاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية هو طائفة في الساحة أهدافها معروفة، والسلطة اليوم عليها أن تقرأ الواقع، وتستفيد من قراءتها له، بطريقة سليمة، فلا تعود لممارسات الماضي، وما يهم الشعب هو استقرار البلد وتنميته.

تقصدون أنه على السلطة أن تستفيد من تجربة 2012، وأن تحسب لتبعات إقصاء قطب الإسلاميين في الانتخابات المقبلة؟

أعتقد أنه ليس هناك مبرر اليوم لإقصاء أي جهة في الساحة تؤمن بالدستور والقوانين، وتعمل في إطار الشفافية وبرنامج واحد. فالذي يقرر ويقصي فقط هو الشعب، وعن طريق الصندوق.

وكأنكم تنتظرون نتيجة في هذه الانتخابات، ربما بخلفية أن رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هو إطار سابق في حركة النهضة؟

نفرق بين السياسات والأشخاص، رئيس الهيئة شخصية معروفة مستقلة يعترف له بذلك غيرنا عن كل الأحزاب، غير أنه لن يغير في طبيعة الهيئة، التي اعتمدت لمراقبة الانتخابات. ما كنا نتمناه هو أن تكون هناك لجنة مشرفة توفر شرط الحياد في الانتخابات، وما حصل أن تم اعتماد الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وهي بتشكيلتها ومهامها، تتحمل مسؤوليتها في أداء مهامها الدستورية، وهذا مرهون بإرادة القانون. اعتقد أنه يجب أن تكون هناك إرادة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، فقد طالبنا رئيس الجمهورية، أكثر من مرة، وجددنا هذا الطلب، مؤخرا، وقلنا أنه بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة، نطالبه بأن تكون له إرادة سياسية لاستدراك الكثير من الأمور، وإعطاء رسائل ايجابية أخرى.

لو أنكم لا تحققون رهانكم ستنقلبون على موقفكم، وموقفكم تجاه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات؟

موقنا من الهيئة واضح لا ننقلب عليه، قلنا بأن مطلبنا يبقى قائما في إيجاد لجنة تشرف على الانتخابات، وان هذه الهيئة الرقابية، رغم أنها دستورية ومستقلة في ذمتها المالية، تبقى مسألة تنظيم الانتخابات في يد الإدارة والحكومة، وهذا في غياب أهم شرط وهو الحياد. ما زلنا نطالب بانتخابات حرة ونزيهة، ولتتحمل كل الجهات مسؤوليتها.



حاوره: عبد العالي خدروش