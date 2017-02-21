“لدينــــا مواهب شـــابـــــة لابـــد مــن تكوينهـــا ومتابعتهــــا حتى الأكــابـــر”

آخر تحديث : فبراير 21st, 2017 9:36 مساءً
فبراير 21, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
المدربة السابقة لكرة اليد، بونمري صليحة زاكي:
أكدت مدربة المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات السابقة، صليحة بونمري، في تصريح لـ«وقت الجزائر”، أن الجزائر تسخر بطاقات شبانية كبيرة في اختصاص كرة اليد، إلا أنها لا تحاط بالرعاية الكافية.
أكدت على ضرورة تشجيع التكوين من أجل ضمان فرق وطنية قوية في صنف الأكابر، “باعتباري مدربة ومستشارة في الرياضة، في نظري لابد أن يكون المدرب متمكنا من قبل أن يقود أي فريق، وخاصة في الفئات الشابة المحتاجة إلى مهارات كبيرة لصقلها وتكوينها تكوينا صحيحا”، قالت المدربة والأستاذة بونمري، التي تحاضر كذلك في جمعية التكوين الرياضي والتكنولوجي ببن عكنون، والتي دعت المدربين إلى خوض التربصات التكوينية المنظمة من قبل مختلف الجهات، من أجل توسيع تجاربهم حتى يتمكنوا من تدريب الفئات الشابة تدريبا صحيحا. وبخصوص مستوى الكرة الصغيرة الجزائرية، أكدت المتحدثة أن مستواها متباين، وأن الرياضة بحاجة إلى أصحابها للتطور، كما أكدت أن الأندية لها دور كبير في إعداد العدة لدعم الفريق الوطني الأول، إلى جانب أنه وحسبها لابد من الرفع من المستوى في البطولات الجهوية والوطنية، والاهتمام أكثر بالأصناف الشابة من 12 سنة وما فوق، وأوضحت المتحدثة على هامش اليوم الدراسي للمدراء المنظم من قبل اللجنة الاولمبية الوطنية، أن هذا النوع من المبادرات بإمكانها تقديم الشيء الإضافي للمدربين والمكونين لتوسيع خبراتهم، كما دعت الجميع من الحركة الرياضية الوطنية إلى حضور مثل هذه الملتقيات لتطوير وتحسين مستواهم، خاصة وأنهم عنصر أساسي في المعادلة الرياضية.
نادية.غ
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