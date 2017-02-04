لا نوعية ولا هم يحزنون!

النتائج الكارثية المسجلة في امتحانات الفصل الأول، خصوصا في الطور الثانوي، تؤكد مرة أخرى أن المدرسة الجزائرية منكوبة وترقيعها لن يكتمل غدا.

آخر التقارير تشير إلى أن أكثر من نصف تلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا لم يحصلوا على المعدل، بالموازاة مع تسجيل 40 ألف حالة عنف سنويا بمدارسنا، مــــا ينذر بأن الوضع خطير جدا، بعدما تحــــولـــت مؤسساتنا التربوية إلى أماكن لتفريخ المجرمين، وفضاءات لتسويق شتى أنواع المخدرات والأقراص المهلوسة!

الوزيرة بن غبريت ترجع تدني المستوى إلى إدخال مناهج جديدة لم يستوعبها تلاميذنا بعد، لكن هل تكفي هذه الحجة للتغطية على العجز في الأداء التربوي؟ بل هل تكفي الاستشارة الوطنية التي أطلقتها حول التقييم البيداغوجي لمكتسبات المتمدرسين لتكريس معالجة بيداغوجية صحيحة؟

تراجع المستوى يعيد الجدل مجددا حول جدوى الإصلاحات، ولو أن الأصل هو صراع إيديولوجي أفرز جزئيات تاه فيها العام والخاص، ما حرف النقاش عن المشاكل الحقيقية للمدرسة، فلا أحد قدم حلولا للتخلص من مشكلة الاكتظاظ، وآلاف التلاميذ الذين يدرسون ببطون خاوية لغياب الإطعام المدرسي، فضلا عن معضلة النقل التي أضحت مقتصرة على فئات ومناطق قليلة جدا، وتسجيل ما يقارب نصف البدو الرحل في الصحراء لم يدخلوا المدرسة يوما.. مرورا بأطفال يدرسون في ثلاجات في عز الشتاء لانعدام التدفئة.. كما يطلــــب آخرون العلم في أقسام لا تصلح حتى لتربيـــة الدواجن، كلها مشاهــــــد مؤلمــــة يضـــاف إليها ضعف الأداء التربوي والتسرب المدرسي وفضائح الغش.. ووبين حجج كثرة الإضرابات وتأخر التحاق الأساتذة بمناصبهم وقرارات بن غبريت الإنفرادية، ضاع الأبناء، ووجد الأولياء أنفسهم في حيرة من أمرهم، حيث أضحت الجزائر تخرج أجيالا لا تفقه شيئا.. إلا ثلة قليلة ربما حباها الخالق بملكات فكرية متميزة، أو كنتيجة لحرص الأولياء على متابعة أبنائهم وعدم الاكتفاء بما يقدم لهم في الأقسام لدرايتهم بعمق المعضلة، خصوصا أمام تهميش الأستــــاذ الذي يفترض أن يكون أول من يشرك ويرافـــــق أي عمليــة إصلاح، يضاف إلى ذلك طبعا تيهانه في المرافعة لمطالب طيلة سنوات لم يحقق سوى القليل منها، وبين هذا وذاك بقي الوضع يراوح مكانه.. فلا مدرسة نوعية ولا هم يحزنون!



فاتح إسعادي