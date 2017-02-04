لا نوعية ولا هم يحزنون!

آخر تحديث : فبراير 4th, 2017 8:28 مساءً
فبراير 04, 2017 Wakteldjazair في نفس الوقت, في نفس الوقت 0
النتائج الكارثية المسجلة في امتحانات الفصل الأول، خصوصا في الطور الثانوي، تؤكد مرة أخرى أن المدرسة الجزائرية منكوبة وترقيعها لن يكتمل غدا.
آخر التقارير تشير إلى أن أكثر من نصف تلاميذ المقبلين على امتحان البكالوريا لم يحصلوا على المعدل، بالموازاة مع تسجيل 40 ألف حالة عنف سنويا بمدارسنا، مــــا ينذر بأن الوضع خطير جدا، بعدما تحــــولـــت مؤسساتنا التربوية إلى أماكن لتفريخ المجرمين، وفضاءات لتسويق شتى أنواع المخدرات والأقراص المهلوسة!
الوزيرة بن غبريت ترجع تدني المستوى إلى إدخال مناهج جديدة لم يستوعبها تلاميذنا بعد، لكن هل تكفي هذه الحجة للتغطية على العجز في الأداء التربوي؟ بل هل تكفي الاستشارة الوطنية التي أطلقتها حول التقييم البيداغوجي لمكتسبات المتمدرسين لتكريس معالجة بيداغوجية صحيحة؟
تراجع المستوى يعيد الجدل مجددا حول جدوى الإصلاحات، ولو أن الأصل هو صراع إيديولوجي أفرز جزئيات تاه فيها العام والخاص، ما حرف النقاش عن المشاكل الحقيقية للمدرسة، فلا أحد قدم حلولا للتخلص من مشكلة الاكتظاظ، وآلاف التلاميذ الذين يدرسون ببطون خاوية لغياب الإطعام المدرسي، فضلا عن معضلة النقل التي أضحت مقتصرة على فئات ومناطق قليلة جدا، وتسجيل ما يقارب نصف البدو الرحل في الصحراء لم يدخلوا المدرسة يوما.. مرورا بأطفال يدرسون في ثلاجات في عز الشتاء لانعدام التدفئة.. كما يطلــــب آخرون العلم في أقسام لا تصلح حتى لتربيـــة الدواجن، كلها مشاهــــــد مؤلمــــة يضـــاف إليها ضعف الأداء التربوي والتسرب المدرسي وفضائح الغش.. ووبين حجج كثرة الإضرابات وتأخر التحاق الأساتذة بمناصبهم وقرارات بن غبريت الإنفرادية، ضاع الأبناء، ووجد الأولياء أنفسهم في حيرة من أمرهم، حيث أضحت الجزائر تخرج أجيالا لا تفقه شيئا.. إلا ثلة قليلة ربما حباها الخالق بملكات فكرية متميزة، أو كنتيجة لحرص الأولياء على متابعة أبنائهم وعدم الاكتفاء بما يقدم لهم في الأقسام لدرايتهم بعمق المعضلة، خصوصا أمام تهميش الأستــــاذ الذي يفترض أن يكون أول من يشرك ويرافـــــق أي عمليــة إصلاح، يضاف إلى ذلك طبعا تيهانه في المرافعة لمطالب طيلة سنوات لم يحقق سوى القليل منها، وبين هذا وذاك بقي الوضع يراوح مكانه.. فلا مدرسة نوعية ولا هم يحزنون!
فاتح إسعادي
فبراير 04, 2017 0تعتبر النجمة فلة الجزائرية من أكثر الفنانات اللاتي يتعرضن للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن فلة...
فبراير 04, 2017 0
فبراير 04, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
فبراير 04, 2017 0رئيس جمعية أولياء التلاميذ،...
فبراير 04, 2017 0رئيس مجلس ثانويات الجزائر،...
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
فبراير 04, 2017 0فتحت تجربة إيران إطلاق صاروخ...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...