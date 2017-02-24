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لا زيادات في أسعار قسيمة السيارات

فبراير 24, 2017 الحدث 0

لا زيادات في أسعار قسيمة السيارات

انطــلاق الفتــرة القانونيــة للاقتناء الإجبــاري لها مطلع مارس

لم تشهد أسعار قسيمة السيارات لسنة 2017، التي ستنطلق عملية بيعها بداية من 01 مارس المقبل وإلى غاية 31 من نفس الشهر أية زيادات تذكر مقارنة بـ 2016، والتي تراوحت ما بين 16 بالمائة و40 بالمائة، حسب نوع عمر وقدرة السيارة .

أضافت، أمس، مصادر من المديرية العامة للضرائب لـ”وقت الجزائر”، أن “أسعار القسيمة بالنسبة للمراكب النفعية التي عمرها أقل من 5 سنوات، فتتراوح ما بين3000 إلى 6000 دج على المركبات حتى 2.5 طن، ما عدا المركبات النفعية12.000 دج على المركبات بين 2.5 طن و 5.5 طن 18.000 دج لأكثر من 5.5 طن” .
وأضاف المصدر، أن “قسيمة المركبات التي يتراوح عمرها أكثر من 5 سنوات تراوحت بين 3000 دج على المركبات حتى 2.5 طن، ما عدا المركبات النفعية 5000 دج على المركبات بين 2.5 طن و 8.000 دج لأكثر من 5.5 طن، فيما ستتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 5000 إلى 000 18 دج، وما بين 000 3 إلى 000 9 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات”.
أما بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن 3 سنوات ابتداء من 2015، ستتراوح ما بين 2000  دج إلى 10000 دج وفق طاقة المحرك، أما فيما يتعلق بالسيارات النفعية التي يزيد عمرها عن 3 و6  سنوات ابتداء من 2011 وقبل 2015، فيحصر سعر قسيمتها بين 3000 دج و15000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها 6 سنوات إلى10 سنوات  ابتداء من 2007 وقبل 2011 من 1000 إلى 4000، فيما ستتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي يزيد عمرها عن 10سنوات من 2006 وما قبل تتراوح مابين 500 دج إلى 3000  دج
لخضر داسة

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