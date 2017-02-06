لافروف يدعم جولة جديدة من مـحادثات سوريا

بإشراف الأمم المتحدة

قالت روسيا أول أمس، إنها تدعم مواصلة المحادثات بشأن الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة، وهي المفاوضات التي استمرت لفترة طويلة، لكن أثيرت شكوك بشأن مستقبلها، بسبب محادثات سلام منفصلة دعمتها موسكو الشهر الماضي.

وكان من المقرر، أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات في جنيف في الثامن من فيفري، لكن لافروف قال الأسبوع الماضي إنها تأجلت.

وقال دبلوماسيون لـ”رويترز”، إن الجولة المقبلة من محادثات جنيف تحدد موعدها يوم 20 فيفري. وقال ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، إنه قرر تأجيل المحادثات للاستفادة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في مدينة آستانة عاصمة قازاخستان، التي رعتها موسكو وأنقرة وطهران.

وانتهت محادثات آستانة الشهر الماضي باتفاق بين روسيا وتركيا وإيران، على مراقبة مدى التزام الحكومة والمعارضة في سوريا بهدنة تم التوصل إليها يوم 30 ديسمبر برعاية موسكو وأنقرة.

وقال لافروف أول أمس، إن محادثات آستانة بين ممثلين للرئيس السوري بشار الأسد وجماعات المعارضة مثلت “انفراجة” في جهود حل الأزمة، لكن لا ينبغي أن تحل محل المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة.

وأضاف لافــــروف في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، “لا نخطط لأن يحل شكل المحادثات في آستانة محل(الشكل الذي نفذت به) في جنيف.”

ومثلت محادثات آستانة تحولا دبلوماسيا، أكد النفوذ المتنامي لروسيا وإيران وتركيا في منطقة الشرق الأوسط، في مقابل تراجع نفوذ واشنطن تزامنا مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مقاليد السلطة.

لكن المحادثات أبرزت الاختلافات الحادة بين موسكو وطهران بشأن الانخراط المحتمل للولايات المتحدة مستقبلا كما استبعدت دول الخليج رغم دورها الرئيسي في الحرب بالوكالة في سوريا التي جرت معها المنطقة بأسرها.

وكالات