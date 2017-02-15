لاعبو برشلونـــة ينقلبــون على لويــس إنــريــكــي

آخر تحديث : فبراير 15th, 2017 9:15 مساءً
فبراير 15, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
بعد السقوط المروع أمام باريس سان جيرمان
يبدو أن حقبة لويس إنريكي في برشلونة قاربت على كلمة النهاية، خاصة بعد السقوط المروّع للفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي أول أمس الثلاثاء برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء بعاصمة النور.
أبرزت صحيفة “سبورت” الكتالونية تفاقم الأوضاع بين إنريكي ولاعبي برشلونة منذ فترة سابقة على نكسة باريس، حيث بدأ نجوم الفريق يفقدون الثقة في المدرب، ويشعرون أنه لا يستطيع تجاوز الأزمات التي يواجهها البلوغرانا.
ونقلت الصحيفة عن تقرير إذاعيه راديو “يشعر لاعبو برشلونة أن إنريكي عاجز عن تعديل أوضاع الفريق في ظل المواقف الصعبة التي يواجهها منذ بداية الموسم، والأهم من ذلك أنهم يؤمنون بأن إنريكي سيرحل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري”. وتابع التقرير بقوله “خيبة الأمل التي يشعر بها اللاعبون تجاه إنريكي تضاعفت عقب الهزيمة المدوية أمام باريس سان جيرمان، ولكن هذا الشعور بدأ منذ فترة طويلة. ويبدو أن هناك الكثير من نجوم الفريق يشعرون بالإحباط إزاء أحوال البارسا، ولا يرون أن إنريكي قادر على إيجاد حلول واضحة لإصلاح الموقف الحرج الذي يواجهه الفريق في الليغا ودوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن وصول الفريق لنهائي كأس الملك”.
وأشارت سبورت إلى أن التوقعات كلها تصب منذ فترة إلى رحيل إنريكي عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وأن مساعده خوان أونزوي هو أقوى المرشحين لخلافته.
م.نورالدين/الوكالات
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