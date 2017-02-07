لاعبو “الخضر” مدمنون على “الشيشة”

آخر تحديث : فبراير 7th, 2017 11:08 مساءً
فبراير 07, 2017 Wakteldjazair همسات 0
@ كشف الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش، أن عديد لاعبي “الخضر” خلال إشرافه على المنتخب كان يستهويهم تناول التبغ و”الشيشة” تحديدا، وأوضح حليلوزيتش في تصريحات أدلى بها لمجلة “فرانس فوتبال”، أمس الثلاثاء، أنه “لما دربت المنتخب الوطني، كان بعض اللاعبين يستهويهم تناول الشيشة وبالأخص رياض بودبوز”، الذي عاقبه خلال نهائيات “كان” جنوب إفريقيا 2013، ثم أبعده عن صفوف “الخضر”.
فبراير 07, 2017 0@ كشف الناخب الوطني الأسبق وحيد حليلوزيتش، أن عديد لاعبي “الخضر” خلال إشرافه على المنتخب كان يستهويهم تناول...
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