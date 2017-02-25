كونـدور حاضرة بمعرض MWC 2017 بِبرشلونة

آخر تحديث : فبراير 25th, 2017 9:59 مساءً
فبراير 25, 2017 Wakteldjazair ميلتيمديا 0
أعلنت الشركة الجزائرية كوندور بشكل رسمي عن مشاركتها بمؤتمر الهواتف العالمي MWC 2017 والذي ستجري وقائعه في مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة المُمتدة بين 27 فيفري حتى 2 مارس المُقبل. ومن المُنتظر أن تُقدم الشركة الجزائرية منتجاتها الجديدة خلال فعاليات هذا المؤتمر، حيث ستعرض تشكيلة جديدة من الهواتف الذكية خاصة بعد الصورة التي نشرتها الشركة للإعلان عن مشاركتها بمؤتمر MWC 2017 والتي احتوت على صورة لهاتف جديد والذي قد يكون أحد الهواتف الراقية للعلامة الجزائرية.
كوندور ستكون حاضرة ضمن قاعة العروض في جناح بمساحة قدرها 100 متر مربع تحمل الاسم 7f31، حيث ستسعى للتعريف بمختلف منتجاتها في هذا المعرض الذي يعرف إقبالاً كبيرا من طرف عُشاق التكنولوجيات الحديثة، كما ستسعى كوندور للاحتكاك بشركات عالمية لاكتساب خبرات جديدة في عالم الهواتف الذكية وذلك نظرًا للمنافسة التي باتت تشهدها السوق الوطنية بين مُختلف العلامات سواء العالمية أو المحلية في مجال الهواتف الذكية.
إعـــــداد: ع. عــبـــد المـطـلـــب
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