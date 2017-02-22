كوريا الشمالية تدعو إلى إطـلاق سراح ثلاثة معتقلـين

آخر تحديث : فبراير 22nd, 2017 10:23 مساءً
فبراير 22, 2017 Wakteldjazair دولي 0
في قضية كيم جونج نام
قالت سفارة كوريا الشمالية في ماليزيا أمس، إنه يتعين على الفور إطلاق سراح ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا فيما يتصل بمقتل كيم جونج نام.وذكرت السفارة في بيان صدر لوسائل الإعلام، أن امرأة فيتنامية وأخرى إندونيسية ورجلا كوريا شماليا “اعتقلوا دون مبرر”.وقتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في مطار كوالالمبور الدولي، بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة إلى مكاو.وقالت الشرطة الماليزية، إن مسؤولا كبيرا في سفارة كوريا الشمالية وأحد الموظفين بشركتها الوطنية للطيران مطلوبان أيضا للتحقيق بشأن حادث القتل.
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