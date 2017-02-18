“كنــاس” يحيـــل رحمــــاني وأعضــاء مكتـــــبه على التـــــــأديب

طـالب بتقــرير مفـصل عن الأمـــوال المسحـــوبة

دعا المكتب الجديد للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، إلى إحالة المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني وبعض من أعضاء مكتبه على مجلس التأديب، إضافة إلى مطلب تبرير الأموال “الكبرى” التي سحبت من قبله.

قال البروفيسور، قدور عبد الله الثاني، الأمين الوطني للتنظيم في المكتب الجـــــديد لـ”كناس”، في اتصال هاتفي مع “وقت الجزائر”، إن الاجتماع الوطني الأول العادي للمكتب الوطني الذي عقـــــــد أمس، حضره 42 فرعا عبر كــــــافة التراب الوطني، وقد عــــــالج من بين النقاط التي طرحها، السياسة المنتهجة مستقبلا لـ”كناس” في علاج المشاكل الموجودة على مستوى الجامعات وكــــذا في نقاشها مع الوصاية، فيما يخص ملفات السكن والجانب البيداغوجي وغيرها.

كما انتخب المكتب، المجلس التأديبي الذي سيرافق المجلس الوطني في علاج المشاكل، وبعث رسائله للـــــــــرأي العـــــام الوطني، “خاصة المنشقين الذين قاموا بعنف لا نرضاه نحن كأساتذة تعليم عالي”.

وفي هذا الإطار، أوضح البروفيسور، أن كل الأشخاص الذين قاموا بهذه التصرفات سوف يحالون على مجلس التأديب بطريقة قانونية، ويتاح لهم الدفاع عن أنفسهم وعبر محام بطريقة قانونية، وهنا ذكر “بعض أعضاء المجلس السابق ومن بينهم المنسق الوطني، الأمين الوطني للإعلام، الأمين الوطني للتنظيـــــم من بين حوالي9 أعضاء”، إضافة إلى “بعض الفروع التي قــــــامت بالسب واللعن للزملاء”.

وعن الأموال التي قال إنها سحبت من “كناس دون مبرر”، قال المتحدث، إنه سوف يتم التعامل مع أعضاء المكتب السابق بالقانون، حيث سيطلب من المنسق الوطني السابق عبد المالك رحماني، تقديم التقرير المــــــالي، حيث أشار إلى أنه سبق وأن راسلوا المعني من أجل الحصيلة المالية، لكنه لم يعرضها، وقد تبين أن “أموالا كثـــــيرة تم سحبها”، لكنها غير مبررة.

أما البيان الختامي للمجلس الذي تلقت “وقت الجزائر” نسخة منه، فقط تضمن قرار “تبني مبدأ الحوار والاستقرار من قبل جميع الحاضرين كأساس لسياسة المجلس الوطني في المرحلة القادمة”، كما جاء في البيان، أن الحاضرين من 42 فرعا نقابيا، “تبرأوا من جميع أشكال العنف المادي واللفظي المنتهجــــــة من قبل مجموعة من المنشقين الفاقدين للشرعية القــــــــانونية، وإصرارهم المشبوه على خلق الفوضى والا استقرار داخل الجامعة الجزائرية، وهو الأمر الذي ظهر جليا مؤخرا في كل من جامعتي المسيلة والجزائر3”.

ودعا الحاضرون بهذه المناسبة جميع الأساتذة والمنخرطين في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، إلى “الحذر من الانسياق والانجراف للمؤامرة التي تقودها ذات المجموعة، التي بعد أن فقدت معركة الشرعية، تحاول المتاجرة بأمن واستقرار الجامعة والبلد، كورقة أخيرة لفرض منطق القوة كأساس لتكريس اللاشرعية”.



زهرة دريش