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كلهـم فـي سلة واحـدة

فبراير 18, 2017 همسات 0

كلهـم فـي سلة واحـدة

انتقد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس، بمعسكر، دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا بأنهم يرغبون في إحداث “فراغ سياسي” في البلاد بعد 4 ماي المقبل، كما انتقد بن يونس أيضا في تجمع شعبي له “الأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكنها بدأت في إصدار أحكام مسبقة بتزويرها، رغم أنها لا تتوفر على تمثيل قاعدي لدى المواطنين ولا القدرة على مراقبة صناديق الاقتراع”، ما أعطى الانطباع أن تصريحات بن يونس لا تقيم فرقا بين المقاطعين الاقتراع والمشككين في نزاهة الانتخابات، حيث وضعهم في سلة واحدة.

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