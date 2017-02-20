كــــهـــل يتسلّـل إلى بـيت جاره مرتـــين ويسلبـــه 90 مليــــون سنتـــيم

دفاعـــه قـــال أنها يعانــــي من اضطرابات عقليــــة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالشراقة بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات و 100 ألف دينار غرامة نافذة في حق أب لأربعة أطفال مضطرب نفسيا، لارتكابه جنحة السرقة بالكسر، على أساس الشكوى التي تقدم بها جاره الضحية مفادها أن المتهم تسلل إلى مسكنه وسلبه مبلغا ماليا قدره 90 مليون سنتيم من داخل حقيبته.

وعلى إثرها تم إعداد ملف جزائي ضد المتهم بجنحة السرقة بالكسر أحيل بموجبه على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة التي غاب عنها الضحية اعترف المتهم الذي ضبط مبتسما بالجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، وصرّح أنه فعلا تسلل إلى بيت الضحية واستولى على مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم في المرة الأولى، ليعود ثانية ويسرق 40 مليون سنتيم أخرى.

وبعد التماس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لـ 3 سنوات، ركزت دفاع المتهم أن موكلها ليس في كامل قواه العقلية وأنه يعاني من اضطرابات نفسية منذ سن 12 سنة، بدليل أنه بتاريخ الوقائع تسلل مرتين لبيت الضحية وسلب من حقيبته مبلغ 90 مليون سنتيم على مرتين، بالرغم من أن الحقيبة كانت تحتوي على مبلغ مالي جد ضخم، وهذا ما يثبت أن التصرفات التي يقوم بها موكلها غير عادية، لتلتمس إفادته بأقصى ظروف التخفيف كونه أب لأربعة أطفال وغير مسبوق قضائيا.

ق.م