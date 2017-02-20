“كــــنــاس“ سطيف يقرر تصعيد الاحتجاج

ندد بسوء تسيير ملفات الشق البيداغوجي

استنكر، مؤخرا، المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي لجامعة “محمد لمين دباغين” بسطيف في أعقاب جمعيته العامة، تجميد الوصاية لحصة 70 مسكنا وظيفيا بحي الهضاب بولاية سطيف، في الوقت الذي كان فيه الأساتذة كانوا يعوّلون على مضاعفة الحصة لأنهم محرومون من كل الصيغ الأخرى المتاحة لباقي الفئات الاجتماعية والمهنية.

في هذا الشأن، قررت الجمعية العامة الأخيرة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، حسب ما أوضحه بيان لـ“كناس“ تسلمت „وقت الجزائر“ نسخة منه، وتصعيد الاحتجاج في حالة تمادي الوصاية في تنصلها من الالتزام، وسيكون تصعيد الاحتجاج بالتنسيق مع فرع „كناس“ بجامعة “فرحات عباس “ سطيف1.

وندد البيان الصادر عن الجمعية العامة بحالة “التسيب والعشوائية”، التي أضحت تميز تسيير كل المستحقات المالية للأساتذة، كالتأخر في صرف المخلفات المالية المرتبطة بالترقية ومختلف التعويضات، وتسيير ملف الأجور، آخرها راتب شهري جانفي وفيفري، الذي لم يصب في حساب كل الموظفين إلا منذ يومين بالنسبة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وقبلها كلية الحقوق والعلوم السياسية، وحذروا من الاستمرار في ارتكاب الأخطاء التي باتت تهدد استقرار الجامعة ككل، ودعا ذات البيان رئيس الجامعة البروفيسور „قشي الخير“ إلى التدخل لوضع حد للأخطاء المتكررة في إعداد أبسط الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، كما دعت الجمعية الأساتذة إلى تنظيم يوم احتجاجي في هذا الصدد، للتعبير عن عدم استعدادهم المطلق لتكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا، وطالبت بضرورة فتح تحقيق شامل في هذا الملف، وبالنسبة لملف التربصات أشار البيان إلى استمرار الضبابية في تسيير ملف التربصات في بعض الكليات، وعدم توزيع ميزانيتها بالعدل حسب عدد الأساتذة في كل كلية، وندد أعضاء الجمعية العامة بالتفاف وتحايل بعض المسؤولين على معايير الاستفادة من التربص، حيث يتم التلاعب حتى بالترتيب الذي يعد من طرف الهيئات العلمية.

أما بالنسبة لاستمرار الضبابية في التعيينات ببعض المناصب الإدارية والبيداغوجية على غرار نواب رؤساء الأقسام، رؤساء التخصصات، رؤساء الميادين، رؤساء الشعب وغيرها، حيث أكد البيان أنها لا تزال ظروف تعيين بعضهم غامضة، ولا تخضع لأي معيار سوى المحاباة والمحسوبية، ودون استشارة رؤساء الأقسام لهيئة التدريس أو اعتمادهم لمعايير الكفاءة، الرتبة والأقدمية.

وقد تطرق البيان المذكور إلى تغول بعض المسؤولين على زملائهم الأساتذة، واستغلال المنصب لتصفية حسابات شخصية، خصوصا ما يجري في كلية الأدب واللغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية دون أن يذكر البيان تفاصيل ما يحدث في هاتين الكليتين.

سليم. خ