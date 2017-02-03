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كــريستـيــانــو رونـالــدو يسبـــــق ميــسـي

فبراير 03, 2017 رياضة 0

كــريستـيــانــو رونـالــدو يسبـــــق ميــسـي

قــــائمــــة الريـــاضيــــين الأعــلـــى أجــــرا

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم خلال عام 2016 والتي تصدرها نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدخل سنوي بلغ 88 مليون دولار. 

يأتي خلف رونالدو مباشرة منافسه وغريمة التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بدخل سنوي 81.4 مليون دولار، حيث تمكن رونالدو من الوصول لهذا الرقم من خلال الراتب السنوي الذي يتقاضاه من النادي المدريدي (56 مليون دولار)، بالإضافة إلى العقود الإعلانية البالغة (32 مليون). وتتضمن القائمة 100 اسم، في الوقت الذي يمتلك فيه ريال مدريد ثلاثة ممثلين فيها وهم، إلى جانب رونالدو، الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز. بينما تضم قائمة البلاوغرانا، إلى جانب ميسي، ثنائي الهجوم الآخر الأوروغوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا. كما تضم قائمة العشرة الأوائل كل من الأمريكي ليبرون جيمس، نجم فريق كليفلاند كافالييرز لكرة السلة، (77.2 مليون دولار)، ولاعب التنس السويسري روجر فيدرير (67.8 مليون دولار)، وكيفين دورانت، لاعب سياتل سوبرسونيكس لكرة السلة، (56.2 مليون)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش (55.8 مليون)، وكام نويتون، لاعب كارولاينا بانترز لكرة القدم الأمريكية، (53.1 مليون)، وثنائي الغولف الأمريكيين فيل ميكلسون (52.9 مليون)، وجوردان سبيث (52.8 مليون)، وكوبي براينت (50 مليون).
كما أعلنت المجلة عن قائمة شركات تمثيل اللاعبين الأكثر شهرة، حيث جاءت شركة (جيستيفوت)، المملوكة لجورجي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، في المرتبة الثامنة بإجمالي 91 عميل. بينما تتصدر شركة (كرييتيف أرتسيت) الأمريكية القائمة بـ441 عميل وتخطى إجمالي عمولاتها حاجز الـ290 مليون دولار خلال العام المنقضي.
م.نورالدين/الوكالات

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