“قنبلة بيئية” موقوتة تهدد صحة سكان شمال سطيف

الطبيعة باتت مخزنا لفضلات الدواجن

تعيش المئات من العائلات ببلديات الناحية الشمالية لولاية سطيف، تهديدا حقيقيا بسبب ظاهرة الرمي العشوائي لفضلات الدواجن على طول القرى والمداشر، خاصة على مستوى المساحات والحقول الزراعية.

كما تشتكي عديد المجمعات السكنية بذات المنطقة من الظاهرة التي حولت يوميات المواطن إلى جحيم حقيقي، هذه الوضعية اعترف بها منتخبون محليون استاؤوا كثيرا للوضع، متسائلين عن دور مصالح البيئة التي لا تحرك ساكنا رغم الشكاوى المتكررة للسكان، وتشير معلوماتنا أن بعض الخنادق المخصصة لرمي هذه النفايات صار عمقها يساوي أو يفوق 30 مترا أي بمقربة من الجيوب الأرضية وعروق المياه، يحدث هذا في ظل المخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه المظاهر خاصة ظاهرة تلويث المياه الصالحة للشرب والتي تستخرج مستقبلا، أكانت بطرق شرعية أو عكس ذلك، ما يجعل صحة السكان أمام أخطار جسيمة تحدق بهم خاصة أمام مخاطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه كالكوليرا والتيفوئيد الخطيرين، واللذين يكلفان الدولة مبالغ مالية ضخمة جدا للتكفل بالمصابين بها، وهذه الأمور بدأت تبرز جليا بعد تسجيل عدة حالات للتسمم، مثلما حدث مؤخرا بكل من بلديات، بوعنداس، تالة ايفاسن، بوسلام وأيث نوال مزادة وآيت تيزي بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، نظرا لاهتراء القنوات، كما أن غالبية السكان مازالوا يعتمدون على الآبار الارتوازية في سد حاجتهم إلى مياه الشرب وبالتالي تتفاقم درجات الخطورة.

مختصون في البيئة يؤكدون أن الظاهرة قنبلة حقيقية ويدعون كل من مديرية البيئة والري، بل الولاية مجملا إلى التحرك الجاد من أجل استئصال الظاهرة قبل انتشارها على نطاق أوسع، خصوصا في ظل تنامي نشاط تربية الدواجن بالمنطقة، وغالبيته ليس مرخصا، كما أعرب المواطنون القاطنون في المنطقة عن تذمرهم الشديد من ظاهرة أكوام فضلات الدواجن التي تجمع بمناطق عديدة، حيث الحياة صارت جحيما للعديد من المواطنين بفعل الروائح الكريهة جدا.



سليم. خ