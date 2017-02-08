آخر تحديث : فبراير 14th, 2017 8:52 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“قنبلة بيئية” موقوتة تهدد صحة سكان شمال سطيف

فبراير 08, 2017 أخبار محلية 1

“قنبلة بيئية” موقوتة تهدد صحة سكان شمال سطيف

الطبيعة باتت مخزنا لفضلات الدواجن

تعيش المئات من العائلات ببلديات الناحية الشمالية لولاية سطيف، تهديدا حقيقيا بسبب ظاهرة الرمي العشوائي لفضلات الدواجن على طول القرى والمداشر، خاصة على مستوى المساحات والحقول الزراعية.

كما تشتكي عديد المجمعات السكنية بذات المنطقة من الظاهرة التي حولت يوميات المواطن إلى جحيم حقيقي، هذه الوضعية اعترف بها منتخبون محليون استاؤوا كثيرا للوضع، متسائلين عن دور مصالح البيئة التي لا تحرك ساكنا رغم الشكاوى المتكررة للسكان، وتشير معلوماتنا أن بعض الخنادق المخصصة لرمي هذه النفايات صار عمقها يساوي أو يفوق 30 مترا أي بمقربة من الجيوب الأرضية وعروق المياه، يحدث هذا في ظل المخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه المظاهر خاصة ظاهرة تلويث المياه الصالحة للشرب والتي تستخرج مستقبلا، أكانت بطرق شرعية أو عكس ذلك، ما يجعل صحة السكان أمام أخطار جسيمة تحدق بهم خاصة أمام مخاطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه كالكوليرا والتيفوئيد الخطيرين، واللذين يكلفان الدولة مبالغ مالية ضخمة جدا للتكفل بالمصابين بها، وهذه الأمور بدأت تبرز جليا بعد تسجيل عدة حالات للتسمم، مثلما حدث مؤخرا بكل من بلديات، بوعنداس، تالة ايفاسن، بوسلام وأيث نوال مزادة وآيت تيزي بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، نظرا لاهتراء القنوات، كما أن غالبية السكان مازالوا يعتمدون على الآبار الارتوازية في سد حاجتهم إلى مياه الشرب وبالتالي تتفاقم درجات الخطورة.
مختصون في البيئة يؤكدون أن الظاهرة قنبلة حقيقية ويدعون كل من مديرية البيئة والري، بل الولاية مجملا إلى التحرك الجاد من أجل استئصال الظاهرة قبل انتشارها على نطاق أوسع، خصوصا في ظل تنامي نشاط تربية الدواجن بالمنطقة، وغالبيته ليس مرخصا، كما أعرب المواطنون القاطنون في المنطقة عن تذمرهم الشديد من ظاهرة أكوام فضلات الدواجن التي تجمع بمناطق عديدة، حيث الحياة صارت جحيما للعديد من المواطنين بفعل الروائح الكريهة جدا.


سليم. خ

One thought on ““قنبلة بيئية” موقوتة تهدد صحة سكان شمال سطيف

  1. koko

    on veut ce séparé de la wilaya de Sétif est de crée une nouvelle wilaya dans le nord

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 10, 2017

همسات

عليـــوي يمــــدح الصحافيــــين

عليـــوي يمــــدح الصحافيــــين

فبراير 14, 2017 0

مدح،أول أمس، الأمين العام للاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، عليوي محمد، الصحافيين خلال تنشيطه ندوة...
اقرأ المزيد
رابطة سعيدة تغالط روراوة

رابطة سعيدة تغالط روراوة

فبراير 14, 2017 0

مساجـــد البليــــدة تتزيّــــن

مساجـــد البليــــدة...

فبراير 14, 2017 0

26 مليون سنتيم لكل عضو مداومة!

26 مليون سنتيم لكل عضو...

فبراير 14, 2017 0

ناصـــر بوضيــــــاف يترشح للتشريعيات

ناصـــر بوضيــــــاف...

فبراير 14, 2017 0

الشاب خالد يتفاجأ بعمر ابنة ديانا

الشاب خالد يتفاجأ بعمر...

فبراير 13, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  