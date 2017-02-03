قطـــاع الصحـــة بــ”عاصمــة جــرجــرة” مـريــض

مواطنون يلجؤون للعيادات الخاصة لتلقي العلاج

أعدت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة التابعة للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو تقريرا سلبيا عن قطاع الصحة بالولاية، بينت من خلاله المشاكل العديدة التي يعاني منها المواطنون أثناء التحاقهم بالمؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج، عوائق تجعل بعضهم يلجؤون للقطاع الخاص مع دفع مبالغ مالية باهظة مقابل الحصول على خدمات من الممكن أن توفرها المؤسسات الاستشفائية في حال نجاعة سياسة التسيير وتنفيذ المخطط الوطني للصحة المعتمد من قبل الوصاية.

ولعل أكبر دليل على النقائص الكبرى المسجلة بالقطاع توقف وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال زيارته الأخيرة للولاية بالمستشفى الجامعي محمد نذير، أين أكد على ضرورة تشكيل لجنة وزارية لمتابعة التسيير الحسن للمستشفى الذي لطالما كان نقطة سوداء بالنسبة للمواطنين الذين رافعوا مرات عدة بضرورة تحسين الخدمات وتوفير العلاج المناسب، فرغم توفر الإمكانيات المالية التي تضعها الدولة لخدمة القطاع إلا أن هذه الأخيرة لم تسجل أي تحسن.

التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة الصحية للولاية والذي تلقت “وقت الجزائر” على نسخة منه أشار إلى جملة العوائق التي يتخبط فيه القطاع منذ فترات طويلة، والتي تتطلب التفاتة جدية من طرف المسؤولين، وأشار التقرير إلى مشاكل مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي محمد نذير التي جرّدت المركز الاستشفائي من أهدافه فيما يخصّ التكفل الفعلي بالمرضى.

فهذا الأخير وحسب التقرير يشهد جملة من المشاكل ذات الصلة بعجز المصالح الاستعجالية ومصلحة التصوير بالأشعة وتحويل المرضى إلى القطاع الخاص وغيرها من عوائق أخرى والتي تعتبر نتيجة حتمية لمشاكل وصراعات داخلية بين بعض الأطباء وإدارة المستشفى.

من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى معضلة غياب الأطباء الأخصائيين لاسيما في الاختصاصات القاعدية مثل الجراحة، أمراض الأطفال، الطب الداخلي، طب النساء والمسجلة أكثر على مستوى دوائر الولاية، عكس ما هو منصوص عليه في قرارات الحكومة التي تستلزم تقريب الصحة أكثر للمواطنين، خصوصا بكل من دائرتي عزازقة وذراع الميزان التي يجب إعادة الاعتبار لها عن طريق تدعيمها بأجهزة حديثة ومصلحتين للتوليد وأمراض النساء، ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة في تقريرها أن فشل سياسة التسيّير القطاع نجم عنها إغراق العديد من المنشآت من رغم حداثتها في الكثير من المشاكل مثل ما شهده مستشفى جراحة قلب الأطفال بذراع بن خدة التي بقيت بعيدة عن أهدافها المرجوة في إنجاز 450 عملية جراحية خلال 2014، في حين الواقع أظهر التكفل بـ 70 مريض فقط.

وبخصوص العيادات المتعددة الخدمات فحدث ولا حرج، فهذه المنشآت تم إخضاعها لعملية إعادة ترميم، في حين أن البعض منها يتواجد في وضعية كارثية جد متقدمة، على غرار المتواجدة على مستوى قرية أيث إمغور ببلدية مشطراس، الأربعاء ناث إيراثن، بوبهير، الوحدة الصحية بقرية أبورقاس ببلدية إيلولا أومالو، تيزي قيرفاس، قرية تنالت ببلدية إمسوحال، فضلا عن الوحدة الصحية الواقعة بقرية اغرسافن ببلدية إيجر، وهي الوضعية نفسها التي تم إحصاؤها بالنسبة للعيادات الصحية التي اعتبرتها اللجنة العمود الفقري للقطاع، حيث أشارت في تقريرها أن من بين 59 عيادة تتضمنها تيزي وزو، فإن 16 فقط منها تتوفر على مصالح للتوليد.

كما أن عملية إعادة تهيئة وتحويل بعض المراكز الصحية إلى العيادة المتعددة الخدمات تشهد تأخرا فادحا لاسيما بكل من بلديات تيميزار، فريحة، ايث عيسي، مقلع، إمسوحال، إليلثن، إضافة إلى عيادة تيقزيرت التي لم يتم بعد إطلاق أشغال إنجازها، رغم أنها سبق وأن برمجت منذ 19 شهرا، إلى جانب تأخر تقدم نسب الإنجاز في الكثير من العيادات الصحية كعيادة سوق الاثنين، عين الحمام التي كان من المقرر تسليمها جاهزة خلال مارس 2013، عيادة واسيف وصوامع بدائرة مقلع، في حين أن الكثير من المرافق الصحية تعاني من نقص في التجهيزات الطبية وكذا المخابر التي من شأنها ضمان خدمات صحية ذات مستوى عالي للمرضى.

والإشكال المطروح بدرجة أكثر بالنسبة لمرضى القـــصور الكلوي الذين يعانون من نقص أجهزة تصفية الدم، ناهيك عن العراقيل الخاصة بنقص الموارد البشرية المؤهلة الذي أغرق الكثير من العيادات في مشاكل مع المواطنين مثل المسجل بعيادة بلديتي فريحة، تيميزار.

ض. ت