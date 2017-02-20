قربـــاج لــــن يترشــــح

كشف رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، محفوظ قرباج، في تصريح لــ”وقت الجزائر”، بأنه لن يترشح لرئاسة الإتحاد الجزائري للعبة، الذي سيعرف إجراء جمعيته الانتخابية في 20 مارس المقبل. وفي هذا الصدد أوضح قائلا: “لن أترشح لرئاسة “الفاف”، وسأعلن بعد عقد الجمعية العامة العادية لها في 27 فيفري الجاري عن المرشح، الذي سأدعمه..”. كما عبر قرباج عن تعجبه من موقف بعض الأسماء، التي تداولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، على غرار رئيس نادي بارادو خير الدين زطشي، التي تشترط عدم ترشح الرئيس الحالي محمد روراوة، مقابل إيداع ملفات ترشحيها.