قرار بخلفيات مهنية.. أم إجراء تعسفي؟

تحريـــــــم “الفايسبــــــوك” علــــــى المحاميـــــــن

لم يفهم بعد المحامون مغزى التعليمة الصادرة عن نقيب المحامين بولاية تلمسان، وما إن كانت لديها نوايا تخص المهنة وأسرارها، واجب التحفظ الذي على المحامي الالتزام به، أم أنها مجرد قرار تعسفي مبني على تخمين بتحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى قاعات استشارة افتراضية يجني من خلالها المحامون أموالا طائلة، وتأتي مع ذلك التساؤلات عن التخلي عن هذه الوسائل في زمن التكنولوجيا ومصدر منعها ومدى أهليته لإصدار قرار كهذا.

فيما تظهر دعوات للتخلي عنها في مجال المحاماة

كبار قادة العالم وأعتى الاقتصاديات تحركهـــا مواقــــع التواصــــل

أثارت التعليمة الصادرة عن نقيب المحامين بولاية تلمسان الكثير من التساؤلات عن منع استعمال المحامين لموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” ولو باسم مستعار، في وقت تقاد اكبر الحملات الانتخابية في العالم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ارتبط التطور التكنولوجي اليوم باستعمالاتها في مختلف المجلات.تحولت مواقع التواصل الكثير جدا اليوم من “انستغرام” إلى “فايسبوك” و”تويتر” و”يوتوب” و”أمازون” وغيرها إلى وسائل اتصال طغت على غيرها من الوسائل التقليدية، حتى أنها بدأت تتوجه للقضاء على الصحافة التقليدية والنظم القديمة للخطابات السياسية والترويج التجاري والإعلان الاقتصادي، ولم يعد السياسي ولا الاقتصادي ولا نجوم السينما والغناء، وأئمة المساجد يستغنون عن هذه الوسائط الهامة.ولم نفهم إلى حد الآن ما ان كان المنع يخص محتوى ما ينشره المحامون عبر صفحاتهم؟ ام حظر استعمال الوسيلة من الأساس وامتلاك حساب خاص؟ .

في الحالة الأولى يشير رجال القانون ان المحامي مرتبط بأمور تتعلق بعدم إفشاء السر المهني وحيثيات القضايا التي بين يديه، وهو بالتالي قد يؤثر في جريانها او يستقطب وسائل ضغط على المحكمة بشأنها، وهو أمر مفروغ منه، وقد ضبط القانون ذلك سواء تعلق الأمر بالمواقع المذكورة او الصحافة المكتوبة او السمعية البصرية. أما أن تكون الحجة هي التخوف من تحول “إبداء بعض المحامين لآرائهم في قضايا قانونية إلى وسيلة لعرض خدمة بالمال، في شكل استشارة قانونية عبر “الفايسبوك”، فإن ذلك يعتبر انحرافا عن القانون في حد ذاته، فمن حق المحامي وهو مواطن ان يلج إلى التكنولوجيا الحديثة، ولا يمنعه في ذلك احد، بل ويكفل الدستور له حرية التعبير والرأي.

وعن التخوف المعلن من قبل بعض المنتمين للقطاع فان عبارة “قد يتحول استعمال الفايسبوك إلى.. ” و”قد يقدمون معلومات مغلوطة” و”قد تكون له سلبيات” و”من الممكن أن يتحول ذلك الموضوع إلى تجارة قانونية إلكترونية رابحة”.. كلها تقييم شخصي ينم عن مدى تخلفنا في استعمال التكنولوجيا في الاتجاه المربح للوقت والمقتصد للمال وتحول الاقتصاد من التقليدي البالي إلى المتطور الحديث، فيما أعتى رؤساء العالم في أوروبا وأمريكا وغيرهما تحدد وسائل التواصل الاجتماعي سقوطهم من صعودهم.

ط.م