قرابة 100 بناية تاريخية بالقصبة مهددة بالانهيار

سيتم إطلاق مناقصة دولية لتسيير متحف الميترو

تم إحصاء 93 بناية تاريخية مهددة بالانهيار في أي لحظــة بالقصـبة مصنفة في قائمة الخانة الحمراء، حيث دعا مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية عبد الوهاب زكاغ إلى تحــويل مؤقت أو دائم لقاطني هذه البنايات التاريخية حسب طبيعة الملكية وعقودها من أجل الشروع في عملية الترميم قصد توقيف التدهور بسبب تسربات المياه وحالة قنوات الصرف الصحي المهترئة.

وقال عبد الوهاب زكاغ إنه منذ انطلاق العملية عام 2014 تم القيام بأشغال تدعيم أولية مست 717 بناية من أصل 1861 بالقصبة لوقف الانهيار وذلك في إطار المخطط الدائم لحماية القصبة وذلك في نفس الوقت مع انطلاق الدراسات، مشيرا إلى صعوبة عملية التدخل في نسيج قديم مصنف وطنيا وعالميا ومحمي بنصوص قانونية خاصة أن القصبة آهلة بالسكان.

واعتبر زكاغ قرار تحويل ملف القصبة مؤخرا إلى مصالح ولاية الجزائر “إيجابيا” و«محركا جيدا” من شأنه أن يعطي الدفع الحقـــيقي للملف ويــسرع عملية ترميم هذا المعلـم التاريخي نظرا لما تتــوفر عليه الولاية من إمكانيات لاسيما في مجال ترحيل السكان والتهيئة العمرانيــة والنظافة وغيرها.

وأكد المتحدث أنه سيقدم كل الدعم التقني وتفاصيل الدراسات ومشاريع الترميم بالقصبة التي قام بها فريقه الهندسي المكون من 20 مهندسا لمصالح الولاية، وذلك في انتظار ما سيسفر عن الهيكلة الجـــديدة للديوان والتعرف على طبيعة المهام الموكلة إليه.

وأوضح أنه قبل عملية تحويل ملف القصبة نحو مصالح الولاية كان مبرمجا الشروع في عملية التــدخل الاستعجالي على 212 بناية، فضلا عن 7 مساجد و9 مباني تاريخية مرتبطة بالثورة التحريرية و51 بناية فارغة.

وأفاد أن الولايــة شرعت سنة 2014 في عملية ترحيل 37 كوخا قصديريا لصيقا بجدار قلعة الجزائر، وخصصت أيضا غلافا ماليا موجها لأربعة مـــشاريع ترميم مباني تاريخية على غرار منازل المجاهدة جميلة بوحيرد وحسن باشا والفنان الراحل محي الدين بشطارزي وجامع البراني.

ولفت إلى أن الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية قام بدراسات لتشخيص حالة القصبة وكيفيات ترميمها وذلك منذ 2007 إلى غاية 2010”.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “متحف الميترو” امتدادا للقصبة حيث يتربع على مساحة 1500 م مربع وبـ8 مخارج مختلفة بساحة الشهداء، وقد عرف المشروع الذي يختصر 2000 سنة من تاريخ الجزائر حسب زكاغ “تقدما كبيرا” وسيتم إطلاق مناقصــة دولية لاختيار مكتب دراسات لتسييره وفق المعــايير الدولية.

وقال إن الصندوق الوطني للتراث رصد مبلغ 707 مليون دج لإجراء الحفريات على عمق 3200م، وفي ذات الصدد دعا قطـــاع الشؤون الدينية الذي يمتلك 1000 وقف بين بناية ودكاكين وغيرها المساهمة في عملية الترميم القصبة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص لإطلاق مشاريع لحماية الحرف والصناعات التقليدية وخلق مناصب شغل وتشجيع السياحة لإبراز تراثها اللامادي.

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