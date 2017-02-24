قتيــــل و8جرحـــى في هجــوم انتحـاري بمحافظـــــة أبيــــــن اليمنيــــــة

سيارة مفخخة استهدفت معسكر الحزام الأمني

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل، في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري يعتقد أنها تابعة لتنظيم (القاعدة) الإرهابي, استهدفت معسكر الحزام الأمني في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وأكدت مصادر أمنية يمنية – لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية أمس، أن السيارة المفخخة استهدفت بوابة المعسكر, فيما دارت اشتباكات بين مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم (القاعدة) وحراس المعسكر عندما حاول المهاجمون الدخول.

ويشن تنظيم (القاعدة) هجمات متكررة على مواقع الأمن في محافظة أبين, وفي وقت سابق من الشهر الحالي, نفذ عملية تصفية لأحد ضباط الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس عبدربه منصور هادي, بعد ساعات من خطفه في أطراف مدينة لودر.

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