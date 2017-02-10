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في حال حـدوث أخطاء طبية

فبراير 10, 2017 همسات 0

في حال حـدوث أخطاء طبية

رافع متدخلون في أعقاب أشغال لقاء دراسي طبي-قضائي ببسكرة، من أجل تشكيل لجنة مختلطة تكون مهمتها استشارية لدراسة الملفات المتعلقة بالمسؤولية الطبية، في حالة حدوث أخطاء طبية أثناء ممارسة المهنة. و تضمنت توصية منبثقة عن أشغال هذا اللقاء الوطني الذي احتضنته، مساء أمس الخميس، القاعة الكبرى للمحاضرات للولاية، الدعوة لتشكيل لجنة مختلطة عبر كل مجلس قضائي مكونة من ممارسين في الطب وقضاة لدراسة الملفات المتعلقة بالمسؤولية الطبية، قبل اللجوء للمتابعة القضائية، على أن يكون رأي تلك الهيئة استشاريا.

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في حال حـدوث أخطاء طبية

في حال حـدوث أخطاء طبية

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