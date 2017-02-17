فيلم “زوس“ يعرض بالجزائر العاصمة

يروي حياة الرئيس البرتغالي مانويل تيكسيرا غوميز

تم، نهاية الأسبوع، بأوبيرا الجزائر „بوعلام بسايح“، تقديم العرض الأولي للفيلم المطول „زوس“، المكرس لحياة ومسيرة الرئيس البرتغالي مانوييل تيكسيرا غوميز (1862-1941) الذي توفي بمدينة بجاية.

تناول الفيلم، للمخرج البرتغالي باولو فيليب مونتيرو -وهو انتاج مشترك جزائري-برتغالي تم تصوير جزء منه بمدينة بجاية أين عاش مانويل تيكسيرا غوميز لمدة عشر سنوات (1931-1941)- حياة هذا الرئيس المسافر الذي تخلى عن السلطة سنتين بعد انتخابه. وقد ركز المخرج في تصوير هذا الفيلم، الذي أسند الدور فيه الى الممثل البرتغالي سيندي فيليب، على أحداث واقعية لحياة رجل الدولة هذا والدبلوماسي والكاتب في الوقت نفسه.

يبدأ الفيلم بمشهد حول الاضطرابات السياسية التي سبقت استقالته من رئاسة الجمهورية، حيث رجح العقل على السياسة وقرر التخلي عن الحكم سنتين فقط بعد انتخابه، واثر ذلك غادر البرتغال على متن سفينة تحمل اسم „زوس“. وتناول الفيلم مطولا اقامة غوميز ببجاية، وبالضبط بفندق „النجمة“ بمجرد نزوله بميناء المدينة. وقد أقام غوميز الذي سحرته المدينة بمناظرها وسكانها علاقة صداقة مع مقران، عامل بالفندق.

كما تطرق المخرج الى يوميات الرئيس بمنفاه بغرفته (الفندق)، اين كان يكرس وقته للمطالعة والكتابة الادبية. ولم يكن البجاويون يدركون أن رئيسا يقيم بهذا الفندق الاستعماري الا بعد الزيارة التي قام بها صحافي برتغالي الى المدينة، علما أن غوميز كتب في سنة 1938 مؤلفه „ماريا أديلاييد“ احدى روائعه الأدبية.

وقد ارتقى الفيلم، الذي شارك فيه الممثلان الجزائريان سيد أحمد مزيان المدعو „أقومي“ وهشام مصباح، الى جانب الممثل الرئيسي (سيندي فيليب)، الى مستوى هذا الدبلوماسي ورجل الدولة. كما مول الطرف البرتغالي انتاج هذا الفليم بنسبة 61 بالمئة من ميزانية اجمالية تقدر بـ1 مليون أورو (حوالي 115 مليون دج) حسب المخرج.

في هذا الصدد، حيا سفير البرتغال بالجزائر كارلوس أوليفييرا، الذي حضر العرض، ذاكرة الرئيس مانويل تيكسسيرا غوميز، مذكرا أن غوميز غادر منصبه العالي ليستقر بمدينة بجاية. وقد عرض فيلم زوس بقاعة السينما ببجاية أمس، بحضور المخرج وفريق العمل.



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