فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

آخر تحديث : فبراير 14th, 2017 8:52 مساءً
فبراير 14, 2017 Wakteldjazair دولي 0
أنطونيو جوتيريش:
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أول أمس، إن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، سلام فياض، هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث المنظمة الدولية في ليبيا، وذلك بعدما أبدت الولايات المتحدة اعتراضها على اختياره.
كانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عبرت عن خيبة أملها لاختيار فياض للمنصب، وقالت إن الأمم المتحدة “منحازة بشكـــل غير عادل للسلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل” منذ مدة طويلة للغاية.
وقال جوتيريش، خلال قمة في دبي “أرى أنه الرجل المناسب في المنصب المناسب واللحظة المناسبة… وأعتقد أن عدم تمكني من تعيينه خسارة لعملية السلام الليبية والشعب الليبي.”
وأضاف “لا أعتقد أن هناك أي سبب معقول لاستبعاد شخص يتمتع بكفــــاءة عالية للقيام بوظيـــــفة بالغة الأهمية”، قائلا: “إن إنهــــــاء الصراع الليبي “في صالح الجميع”.
ولم يتضح إن كانت الاعتراضات الأمريكية قد قضت على ترشيح فياض نهائيا. ورفض جوتيريش الإجابة على أسئلة لرويترز، عقب إدلائه بتلك التصريحات مباشرة.
ورفض جـــــــوتيريش اتهامات بأن الأمم المتحــــدة متحيزة بشأن القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلــــي الفلسطيني، وقال إن ولاء الأمــــــم المتحدة الوحيد هو لميثاقها.
وقال “الأمم المتحدة بحاجة لأن تتصرف بحيــــادية في كل الظروف، ولا يمكن أن تكون متحيزة لأي طرف.”
وأضاف أن الأمم المتحدة سيتعين عليها التحاور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلما ستفعل “مع أي إدارة أخرى” .
وكالات
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