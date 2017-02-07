فوز الجزائرية نورة طاع الله في مسابقة الطباعة حسب الطلب

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فبراير 07, 2017 Wakteldjazair فن وثقافة 3
أطلقتها “منصة كتبنا” بالقاهرة والعالم العربي
فازت الكاتبة الجزائرية نورة طاع الله بالمركز الأول في مسابقة الطباعة حسب الطلب، في منصة كتبنا عن طريق التصويت، ونالت اكبر عدد تصويت في العالم العربي بروايتها السردية “عبادة الجسد”. المسابقة ضمت فائزين ثلاثة: جزائرية ومصري وسورية، ويعتبرونه اول ثلاث كتاب وكتب في الوطن العربي يتطلع أعمالهم بتقنية الطباعة حسب الطلب، وستقام حفل توقيع واطلاق أعمالهم بالقاهرة في شهر فيفري.
وصدر للكاتبة الجزائرية نورة طاع الله (من مواليد 1990)، رواية “سكرة العمر”، عن دار ابداع للترجمه والنشر والتوزيع. ومن أجواء الرواية: “أخرجت مملكة ذنوبي إلى كوخ محاسن وطهر أعمال، رميت مصيري بالأرض التي بها بدأ حظي، بها بدأ كل شيء جميل ومفرح، ها قد توقفت عن العزف في بيانو أيامي وعبادتي، ما الذي ينهي، يحرق، يهدم كل جميل؟ رجعت ها أنا، هل لي مكان بينكم؟”.
ق.ث
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شكرا لجريدة وقت الجزائر على نشركم لخبر فوزي بهته المسابقة
شكرا لجريدة وقت الجزائر على نشرها لخبر فوزي بالمسابقة
شكرا لجريدة وقت الجزائر على نشرها لخبز فوزي بمسابقة الطباعة حسب الطلب