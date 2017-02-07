آخر تحديث : فبراير 14th, 2017 8:52 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

فوز الجزائرية نورة طاع الله في مسابقة الطباعة حسب الطلب

فبراير 07, 2017 فن وثقافة 3

فوز الجزائرية نورة طاع الله في مسابقة الطباعة حسب الطلب

أطلقتها “منصة كتبنا” بالقاهرة والعالم العربي

فازت الكاتبة الجزائرية نورة طاع الله بالمركز الأول في مسابقة الطباعة حسب الطلب، في منصة كتبنا عن طريق التصويت، ونالت اكبر عدد تصويت في العالم العربي بروايتها السردية “عبادة الجسد”. المسابقة ضمت فائزين ثلاثة: جزائرية ومصري وسورية، ويعتبرونه اول ثلاث كتاب وكتب في الوطن العربي يتطلع أعمالهم بتقنية الطباعة حسب الطلب، وستقام حفل توقيع واطلاق أعمالهم بالقاهرة في شهر فيفري.
وصدر للكاتبة الجزائرية نورة طاع الله (من مواليد 1990)، رواية “سكرة العمر”، عن دار ابداع للترجمه والنشر والتوزيع. ومن أجواء الرواية: “أخرجت مملكة ذنوبي إلى كوخ محاسن وطهر أعمال، رميت مصيري بالأرض التي بها بدأ حظي، بها بدأ كل شيء جميل ومفرح، ها قد توقفت عن العزف في بيانو أيامي وعبادتي، ما الذي ينهي، يحرق، يهدم كل جميل؟ رجعت ها أنا، هل لي مكان بينكم؟”.

ق.ث

3 thoughts on “فوز الجزائرية نورة طاع الله في مسابقة الطباعة حسب الطلب

  1. نورة طاع الله

    شكرا لجريدة وقت الجزائر على نشركم لخبر فوزي بهته المسابقة

  2. نورة طاع الله

    شكرا لجريدة وقت الجزائر على نشرها لخبر فوزي بالمسابقة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 10, 2017

همسات

عليـــوي يمــــدح الصحافيــــين

عليـــوي يمــــدح الصحافيــــين

فبراير 14, 2017 0

مدح،أول أمس، الأمين العام للاتحاد العام الوطني للفلاحين الجزائريين، عليوي محمد، الصحافيين خلال تنشيطه ندوة...
اقرأ المزيد
رابطة سعيدة تغالط روراوة

رابطة سعيدة تغالط روراوة

فبراير 14, 2017 0

مساجـــد البليــــدة تتزيّــــن

مساجـــد البليــــدة...

فبراير 14, 2017 0

26 مليون سنتيم لكل عضو مداومة!

26 مليون سنتيم لكل عضو...

فبراير 14, 2017 0

ناصـــر بوضيــــــاف يترشح للتشريعيات

ناصـــر بوضيــــــاف...

فبراير 14, 2017 0

الشاب خالد يتفاجأ بعمر ابنة ديانا

الشاب خالد يتفاجأ بعمر...

فبراير 13, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  