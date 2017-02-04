فلـة الجزائريـة تلجـأ للشرطــة

تعتبر النجمة فلة الجزائرية من أكثر الفنانات اللاتي يتعرضن للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن فلة ضاقت ذرعاً من تصرفات جمهورها، فقررت التوجه لمركز الشرطة، من أجل تقييد شكاوي ضد أشخاص مجهولين قاموا بسبها وشتمها في صفحاته.