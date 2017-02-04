فلـة الجزائريـة تلجـأ للشرطــة

آخر تحديث : فبراير 4th, 2017 8:28 مساءً
فبراير 04, 2017 Wakteldjazair همسات 0
تعتبر النجمة فلة الجزائرية من أكثر الفنانات اللاتي يتعرضن للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن فلة ضاقت ذرعاً من تصرفات جمهورها، فقررت التوجه لمركز الشرطة، من أجل تقييد شكاوي ضد أشخاص مجهولين قاموا بسبها وشتمها في صفحاته.
فبراير 04, 2017 0تعتبر النجمة فلة الجزائرية من أكثر الفنانات اللاتي يتعرضن للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن فلة...
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