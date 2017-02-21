فصـــائل مرتبطـــة بـ”داعش” تـــوسع سيطرتهــــــا بجنــــــوب سوريـــــا

قــــــرب إسرائيـــــل

قال مقاتلون من المعارضة وشهود، إن فصائل سورية متشددة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، شنت هجوما مفاجئا على مقاتلين من المعارضة المعتدلة بجنوب غرب سوريا قرب مرتفعات الجولان بالقرب من نقطة التقاء الحدود الأردنية الإسرائيلية، وسيطرت على عدة قرى وبلدة كبيرة.

قال المقاتلون، إن المتشددين تمكنوا يــــوم الاثنــين من توسيع المنطـــــــقة الواقـــــــــعة تحــــــت سيطرتهـــــم في منطــــقة تشكل حــــاجزا طبيعــــــيا بـــــين سوريا وإسرائـــــــيل ويتدفق فيها نهر اليرموك، وذلك بعد أن سيطروا على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل الجموع.

وقال العقيد إسمـاعيل أيوب، وهو من المعارضيـــــن المنشقــين عن الجـــــيش الســـوري، إن الدولة الإسلامية شنـــت هجوما على مـــواقع تسيطــــــر عليها فصائل الجيش السوري الحر في هجوم مباغت لم يتوقع أحد حدوثه بهذه السرعة.وذكـــــــر مصــــدران من المعارضة، أن المتشددين شنوا هجوما واسع النطاق فجرا من جيب يتحصنون فيه في بلدات جملة وعين ذكر ونافعة والشجرة ونشــروا عشــــــرات من العربات المدرعة وعددا من الدبابات لاجتياح بلدات قريبة بمساعدة خلايا نائمة من السكان.

وقال أبو يحيى، وهو مسؤول في جبهة ثوار سوريا، إنه أمكن إخراج المتشددين لاحقا من قريتين على الأقل هما جلين والهيت بعد هجوم مضاد شنته فصائل الجبهة الجنوبية وهي تحالف يضم فصائل الجيش السوري الحر وينسق العمليات من مركز قيادة مشترك في الأردن.

والمقاتلون المتشددون السنة أعضاء في جيش خــالد بن الوليد، الذي تأسس العـــــام الماضي بعد اندمـــــــاج فصيلــــين جهــــاديين رئيسيين، يعتقد أنهما بايعا الدولة الإسلامية ويسيطران الآن على شريط من الأراضي جنوب شرقي هضبة الجولان.

وصرح مصدر أمني أردني، بأن حالة التأهب القصوى أعلنت بين وحدات الجيش الأردني المرابطة على الحدود، وقال سكان بالمنطقة إنهم سمعوا بوضوح أصوات قذائف المورتر.وقال مسؤول من المعارضة المسلحة لـ”رويترز”، إن من المتوقع أن تحصل عدة فصائل بالجيش السوري الحر على إمدادات جديدة من السلاح من الأردن خلال الأسابيع القليلة القادمة لتعزيز دفاعاتها في مواجهة المتشددين السنة.

وكالات