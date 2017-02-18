“فرنســـــــــا لا تمــلك الشجــــــــاعة للاعتـــــــراف بجــــــرائمها”

آخر تحديث : فبراير 18th, 2017 10:02 مساءً
فبراير 18, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
وزير الخارجية الفرنسي السابق، برنار كوشنير:
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي السابق، برنار كوشنير، أن “فرنسا ارتكبت جرائم مروعة في الجزائر، وأن فرنسا ليس لها الجرأة للاعتراف بما ارتكبته خلال الحقبة الاستعمارية”، مضيفا بذلك صوته إلى المرشح للرئاسيات ايمانويل ماكرون، الذي اعترف صراحة بأن “الاستعمار الفرنسي جريمة في حق الشعب الجزائري”.
تصريحات ماكرون محاولة لاستمالة الناخبين من أصول جزائرية
اعترف برنار كوشنير، وزير الخارجية في عهد نيكولا سركوزي في حوار لـ”القدس العربي”، بأن بلاده قد اقترفت جرائم مروعة ضد الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية قائلا: “فرنسا ارتكبت جرائم مروعة في الجزائر، وعلى فرنســـــــا الاعتراف بذلك، لأن هناك وقــــــائع وأحداث لا يمكن إنكارها”، غير أنه يرفض الوصف “جرائم ضد الإنسانية” الذي استعمله المترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل مــــــــاكرون خلال زيارته للجــــــزائر، زاعما أن “ماكرون لم يكن موفقا في التعبير الذي استخــــــــدمه”، مضيفا ” إذا لم تكن زلة لسان بسبب حماسة مفرطة، فهي محاولة لاستمالة الناخبين الفرنسيين من أصول جزائرية”، حيـــــــث أشار المتحدث، إلى أنه “لا يمكن معالجة هذا النوع من الملفات الحساسة، وهذا التــــــــاريخ المثخن بالجراح والآلام عبر تصريحات غير محسوبة العواقب”، على حد تعبيره.
وأكد كوشنير، أن “فرنسا ليس لها الجرأة للاعتراف بكل ما اقترفته من جرائم أثناء الحقبة الاستعمارية، لأن الحكومات المتعاقبة لم تكن لها الشجاعة الكافية لفعل ذلك”، معتبرا أن “هذه الخطوة ستعمل على تحسين العلاقات بين البلدين، وسيحس أبناء الجيل الثالث والرابع من الفرنسيين من أصول جزائرية، بأن فرنسا تحترم بلد آبائهم وأجدادهم”، حسب قوله.
وأوضح كوشنير في السياق ذاته، أن “الحكومات الفرنسية المتعاقبة لم تجرؤ على إغلاق هذا الملف بشكل نهــــــــائي، كما فعلت باقي الدول الأخرى مثل بريطانيا”، معتبرا أن “المسؤولية مشتركة بين فرنسا من جهة، والنظام الجزائري من جهة أخرى، لأن هذا الأخيــــــر لم يعمل يوما على طي هذا الملف، من أجل بدء علاقات جديدة مبنية على الاحترام المتبادل”.
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