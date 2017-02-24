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غويني: “نجاح الانتخابات المقبلة تأميـــــن للبـــــلاد”

فبراير 24, 2017 الحدث 0

غويني: “نجاح الانتخابات المقبلة تأميـــــن للبـــــلاد”

عبر عن “يقينه” بأن سياسة الكرسي الشاغر “لم تأت بأي نتيجة”

اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو القادم، فرصة لتعزيز الأمل في نفوس الجزائريين وتقوية المؤسسات المنتخبة، مشيرا أن “نجاح الانتخابات المقبلة سيكون تأمينا للبلاد وصونا للسيادة الوطنية وتكريسا لدولة الحق والقانون”.

أشار غويني، في كلمة له، بتجمع نظمه، أمس، بالجزائر العاصمة أن “صحة وسلامة هذه الاستحقاقات يمكن أن تشكل نقطة تحول في الذهنيات والممارسات بما يسترجع ثقة المواطن في العملية الانتخابية” التي تعتبر “رأس العملية السياسية”.
وأضاف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن “تقديم المزيد من الضمانات السياسية والقانونية قبل وبعد الانتخابات يرمم الثقة المفقودة بين مختلف الأطراف ويدعم جهود التوافق بين الجزائريين”، مشيرا أنه “بإمكان الانتخابات المقبلة أن تكون بداية الإقلاع المؤسساتي الصحيح”، مذكرا أن حزبه كان من “السباقين للإعلان عن المشاركة في هذه الاستحقاقات المقبلة” ومعبرا عن “يقينه” بأن سياسة الكرسي الشاغر “لم تأت بأي نتيجة”.
ويرى فيلالي غويني، أنه بعد نتائج الانتخابات المقبلة، “يمكن تأسيس كتل سياسية قوية على مستوى البرلمان تكون معبرة عن آراء المكونات السياسية في البلاد وتعطي فرصة ثمينة لفرز وتقريب وجهات النظر وتكون بمثابة مواقع ومنابر للتعبير عن مختلف الآراء”، موضحا أن الحركة تناضل من أجل الوصول إلى “تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد” التي تستلزم”الذهاب إلى توافق سياسي كبير بقاعدة شعبية عريضة بعيدا عن الإقصاء”. داعيا إلى “محاربة اليأس في المجتمع وإقناع العازفين بضرورة المشاركة في التشريعيات المقبلة، بهدف انتخاب مؤسسات قوية تعكس الخيار الشعبي”.
واغتنم غويني هذه الفرصة ليعبر عن “إدانة ورفض حركته لمحاولات بعض الأطراف الخارجية التدخـــل في السياسة الداخلية للجزائر”، مطالبا هذه الأطراف بـ”وقف نصائحها المغشوشة وتقاريرها المغلوطة”.
يزيد.ب

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