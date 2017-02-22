غولام لن يجدد عقده مع نابولي

كشفت صحيفة “آل ماتينو” الإيطالية، أمس، أن إدارة نادي نابولي قد قررت إيقاف مفاوضاتها مع الدولي الجزائري فوزي غلام، من أجل تجديد عقده المنتهي جوان 2018، حيث سئمت من تماطل وكيل اللاعب، أليساندرو موجي، الذي جدد رفضه عرض التجديد المقدم له، برفع راتب موكله من 800 ألف أورو حاليا إلى 1.8 مليون أورو سنويا، حيث يصرّ محيط لاعب “الخضر” السابق، على راتب 2.5 مليون أورو سنويا.

وذكرت ذات الصحيفة أن الظهير الأيسر الجزائري صاحب 26 عاما سيغير الأجواء بنسبة كبيرة الصيف المقبل.