غوارديولا: “أغــويــرو يملــك قرار الرحيل”

أكد الإسباني بيب غوارديولا إمكانية رحيل الأرجنتيني سيرجيو أوغويرو مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تمسكه به. وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى اقتراب أغويرو من الرحيل عن صفوف السيتيزنز بنهاية الموسم، لرغبته في المشاركة بشكل مستمر. وقال غوارديولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “لا أعلم ما الذي سيحدث في نهاية الموسم، أريد أن يبقى أوغويرو، ولكني لا أعلم المستقبل”. وأضاف: “كنت واضحًا طوال الوقت، وتحدثت معه منذ البداية، وأعرف قوته، وأعلم أنه يحاول، وكيف قاتل أمام توتنهام وكم من الفرص التي صنعها، ولكن في مركزه رأيت 3 لاعبين بمستوى عال (ليروي ساني، ورحيم ستيرلنغ، وغابرييل خيسوس) وتعجبني طريقة لعبهم”. وأردف: “اللقاء الماضي منحهم الاستمرارية، ونصيحتي لهم أن يواصلوا هذا العمل، ويظهروا لي مجددًا أنهم جيدين، وأغويرو يعلم نوايا المدرب والنادي، أنا لا أريد بيعه، وأريد بقاءه هنا لأطول وقت ممكن، ولكن القرار في يده”. واختتم المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ: “يمكنني تغيير طريقة اللعب، وإشراك 4 مهاجمين، ولكني شخص يحب الدفع بلاعبي خط الوسط للاستحواذ بشكل أكبر، وإذا رأيت أن أحد الثلاثة لا يجب أن يُشارك، سوف أدفع بأغويرو على الفور”.