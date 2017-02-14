غـرس أشجــار الزيتــون على مساحة 360 هـكــــتار بتـبســـــة

آخر تحديث : فبراير 14th, 2017 8:52 مساءً
فبراير 14, 2017 Wakteldjazair أخبار محلية 0
لزيادة الإنتاج
تم بولاية تبسة مؤخرا غراسة 360 هكتار لأشجار الزيتون وذلك لدعم الثروة الغابية وكذا زيادة إنتاج الزيتون، بمعدل 1000 شجرة في الهكتار، ما تطلب تشغيل أزيد من 2000 عامل في إطار زيادة إنتاج الولاية من الزيتون.
وبالتوازي مع ذلك، تم برسم ذات العملية غراسة حوالي 13 ألف شجرة في إطار مصدات الرياح على طول 26 كلم وكذا 524 هكتار بأشجار الصنوبر، وفقا لذات المصدر الذي أشار كذلك إلى إعادة تأهيل منابت الحلفاء وتجديدها على مساحة لا تقل عن 985 هكتار بالإضافة إلى حماية بعض المناطق الريفية والأراضي الفلاحية من انجراف التربة وذلك بتصحيح المجاري المائية بحجم يتعدى 20 ألف متر مكعب. في نفس السياق، تضمن برنامج عمل مديرية الغابات تهيئة ما طوله 153 كلم من المسالك الترابية وذلك في إطار فك العزلة عن المناطق الريفية، حسب ما أضافته ذات المصالح.
وأج
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