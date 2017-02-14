“عيسى يتهرب من تحـديد موعد مع الأئمة”

غول يفتح النار على وزارة الشؤون الدينية ويؤكد:

استنكر المجلس المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، تهرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، من تحديد موعد لعقد اجتماعهم، بالرغم من وعود الوزير بلقائهم في القريب العاجل، من أجل مناقشة مطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة.

قال رئيس المجلس المستقل للأئمة جمال غول، في حديثه لـ “وقت الجزائر”، إن هيئته لا تزال تنتظر من الوزارة الوصية، تحديد موعد مع المجلس للنظر في مطالب الأئمة، إلا أنه لحد الساعة لم يحدد أي موعد، بالرغم من وعود الوزارة الوصية، منتقدا في نفس الوقت، تماطل محمد عيسى في تحديد موعد لعقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل النظر في مطالب الشريك الاجتماعي من جديد، لاسيما ما تعلق بالقانون التوجيهي، وتحسين الوضع الاجتماعي والمهني لفئة الأئمة.

وأردف غول، “أن اللقاء المنتظر عقده مع ممثلي وزير القطاع تأخر كثيرا، مشيرا أنه يجهل سبب ذلك، بالرغم من أن مدير ديوان المسؤول الأول عن الوزارة، أبلغهم منذ أكثر من أسبوعين بتحديد تاريخ الاجتماع طال انتظاره منذ زمن من قبل الأئمة، خاصة وأنه كان يؤجل كل مرة بسبب التزامات الوزير، ليوضح بالمناسبة، بأن المطالب المرفوعة للوزير الوصي على قدر من الأهمية، التي تجعل عيسى يستجيب لها خدمة للأئمة وموظفيه وللقطاع ككل.

ودعا رئيس المجلس المستقل للأئمة، الوزير الوصي، للعمل من أجل تحسين القطاع الحساس جدا، من خلال ضبط المسائل وفق قانون توجيهي يلزم الجميع به، والدوس عليه يكلف أي طرف عقوبات يحددها القانون طبعا، ليذكر بأن القطاع يعاني الكثير من العقبات، والمشاكل آن الأوان لتسويتها، من خلال إشراك كل الفاعلين من ممثلي العمال والموظفين والعلماء المختصين.

وكان مجلس الأئمة، قد توعد بتنظيم احتجاجات في حال واصلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف انتهاج سياسية الأذن الصماء اتجاه مطالبهم، وتهربها من عقد لقاء مع المجلس، حيث وجه غول انتقادات لاذعة للمسؤول الأول عن القطاع، حيث أكد أن الوزير يحسن فقط التصريحات والخطابات دون العمل، ولا يعتمد الحلول الناجعة لحل أي مسألة فقهية أو حتى مع الشركاء الاجتماعيين، في إشارة منه لخطر الطوائف التي حذر منها عيسى، ليشير غول، بأن المرجعية الدينية لا تزال مجرد “مصطلح” غير محدد بدقة، حيث تساءل عن تحذيرات الوزير بالمساس بها دون ضبط معناها بدقة للأئمة وللمجتمع ككل.

صبرينة دلومي