عيب عليكم!

أحسنا الظن كصحافيين وكمراسلين لما أعلن وزير الصحة، بكل فخر واعتزاز، أن أبواب المنشآت الصحية مفتوحة لعدسات الصحافة الوطنية، أحسنا الظن به لما قال إن الإعلام شريك في مساعي النهوض بالقطاع، وهو مرخص للكشف عن عيوبه وتجاوزات المنتسبين إليه، ولكننا لم نشك يوما واحدا أن مسؤولي هذا القطاع سيجرون المراسلين إلى أروقة المحاكم، بعد أن وجهوا لهم اتهامات رسمية بتهمة „التصوير بدون ترخيص“، فهل وزير الصحة يريد أن يدفع بنا إلى التهلكة، عندما يطالبنا بزيارة مستشفياته، ثم يرفـــــع موظفـــو قطاعه ضدنا دعاوى قضائية؟ أم أنه يتحدث من فراغ لمجرد دغدغة مشاعر الرأي العام؟ أم أنه لا يتحكم في قطاعه والموظفين به؟

نريد من وزير الصحة أن يجيبنا ويصارحنا بواقع الأمر، لأن قطاعه يبدو لنا كالفخ المنصوب للصحافيين والمراسلين، الذين يحاولون تأدية مهامهم في إيصال صوت المواطنين ومطالبهــــــم إلى السلطات المحلية والعلــــيا، فكيــــف تتجــــرأ إدارة مستشفى ما علــــــى رفـــــع دعـــوى قضائية ضد زميل لنا، بعد أن وجهت له دعوة رسمية؟

نريد من عضو الحكومة أن يتدخل وبصفة مستعجلة، لأننا أمام سابقة عجيبة توحي لنا أن قطاع الصحة بالجزائر قد فرغ من حل كل مشاكله، وهو الآن بصــــــدد محاولــــة إصلاح المشهد الإعلامي، من خلال التهديد والوعيد وإشهار ورقة العدالة في وجه كل من تسول له نفسه معاكسة المسؤولين المحليين.

نريد أيضا من وزير الداخلية المحترم أن يوضح لنا كيف يمكن لأحد ولاة الجمهورية مكلفا بمسؤولية ولاية كبيرة، مترامية الأطراف، أن يجد الوقت الكافي لملاحقة والتضييق على مراسل صحفي، وتتبع خطواته حتى إلى مصدر رزقه في حملة تبدو عليها كل ملامح الشخصنة والانتقام، هل هذا يليق بالخطاب الرسمي وبمساعي إصلاح الإدارة المحلية؟ هل سلوك هذا المسؤول المحلي هو تصرف معزول، أم أنه يخضع لتعليمات فوقية تقضي بإسكات صوت المواطنين، لأن هذا ما يمثله كل مراسل عبر الوطن: صـــــوت المواطنين والمهمشين والعزل.

ما يحدث لا يليق بدولة كالجزائر قطعت أشواطا عظيمة في ترسيخ حرية التعبير والممارسة الإعلامية، لا يليق بتاتا. عيب عليكم!

نسيم براهيمي