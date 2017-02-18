عملية هـدم واسعـة للبنايات الهشة والقـصــديــريـة بقـــسنـطــيــنـة

بــــعــد انطـــلاق البـــرنـامــج الضــخـــم للإســـكــــان

شرعت بحر الأسبوع الفارط، السلطات المحلية بولاية قسنطينة في عمليات هدم واسعة للبنايات القصديرية والهشة المتواجدة بربوع الولاية، والمتزامنة وانطلاق البرنامج الضخم لإعادة الإسكان والترحيل لطالبي السكن بعدة صيغ.

وقد أعطى الوالي تعليمات لمباشرة عمليات هدم المنازل التي رحل قاطنوها مباشرة من أجل استرجاع الجيوب العقارية وتهيئتها لاستغلالها لفائدة المصلحة العامة، وهو الشأن بالنسبة لحي الأقواس الرومانية الذي كانت البداية منه حيث تم ترحيل أزيد من 140 عائلة وهدم منازلها غير اللائقة، فيما بلغ عدد المرحلين إلى غاية الخميس الماضي، أزيد من 500 عائلة من بينها 300 عائلة تعيش بعدد من الأحياء بالمدينة القديمة بوسط قسنطينة، هذه الأخيرة تم ترحيل قاطنيها على مراحل طيلة الأسبوع نحو سكنات لائقة بالمدينة الجديدة علي منجلي، فيما تم إمضاء شاغلي السكنات القديمة على التزامات وتحديدا الملاك الأصليين للسكنات المصنفة ضمن القطاع المحلي بضرورة تهيئتها حسب المعايير وعدم استئجارها مرة أخرى، فيما سيتم هدم البنايات الآيلة للسقوط والتي تعرف حالة متقدمة من الاهتراء، بالموازاة تم يوم الخميس ترحيل أزيد من 150 عائلة ببلدية ابن زياد مركز كانت تقطن بيوتا هشة بحي خلفاوي حسناوي إلى سكنات لائقة ومجهزة بحي النصر، فيما باشرت فرق البلدية في هدم المنازل سويعات بعد إخلائها وتنظيف العقار الذي كانت مشيدة عليه.

من جهته، كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة عبد الغني ذيب أن البرنامج الواسع للإسكان والترحيل قد انطلق بولاية قسنطينة وكل الظروف تم تجهيزها، وستعرف الولاية خلال الأيام المقبلة وإلى غاية نهاية السنة عمليات ترحيل لعديد الأحياء بعد جاهزية الحصص السكنية، ويتعلق الأمر بحصة 450 مسكن بدائرة عين عبيد و2500 مسكن بالوحدة الجوارية رقم 20 بعلي منجلي وكذا حصة 3000 سكن بتوسعة الوحدة الجوارية رقم 20 بعلي منجلي إلى جانب حصص أخرى بالمدينة الجديدة ماسينيسا التي بدأت في استقبال المرحلين، ويتعلق الأمر بقاطني الصفيح والبنايات الهشة وكذا طالبي السكن الاجتماعي بعد الانتهاء من عمليات دراسة الطعون والتأكد من البطاقية الوطنية، وعلى خلاف ما كان معمولا به في السابق فإن عمليات هدم السكنات ستكون متزامنة مع عمليات الترحيل لتطهير العقار وخلق جيوب عقارية جديدة ووضع حد للانتهازيين من السكن مرة أخرى بهذه المنازل غير اللائقة والمطالبة بالسكن والإبقاء على ظاهرة البيوت الهشة والقصديرية التي تشوه المنظر العام للمدينة، لتكون قسنطينة بعد نهاية 2017 مدينة دون صفيح وبناء هش.



وهيبة عزيون