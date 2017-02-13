عمليات قيصرية بالمقابل بمستشفى المسيلة

“سيناتــور“ يطـالـب الوزيــر بوضـــياف بفتــح تحقيـــــق

طالب عضو مجلس الأمة مصطفى جغدالي، وزير الصحة عبد المالك بوضياف، بفتح تحقيق على مستوى المؤسسة الاستشفائية لأمراض النساء والولادة „سليمان عميرات“ بالمسيلة، بعد ثبوت وجود أخصائيين يجرون عمليات قيصرية للنساء الحوامل مقابل دفع مبالغ مالية.

واتهم “السيناتور“ جغدالي، في سؤال كتابي وجهه مؤخرا إلى وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف تلقت „وقت الجزائر“ نسخة منه، مصالح الولاية ومديرية الصحة بالمسيلة „بعلمهم بالقضية ولم يحركوا ساكنا“، داعيا الوزير بالتدخل العاجل لحل مشاكل قطاعه بولاية المسيلة التي وصفها بـ“الكارثية“ خاصة في ما يتعلق بالنقص الفادح في الأطباء الأخصائيين عبر العيادات والمستشفيات سيما في اختصاص طب النساء والتوليد.

وطالب النائب مصالح بوضياف بالإسراع في تغيير المدير الحالي للمؤسسة الاستشفائية لأمراض النساء والولادة „سليمان عميرات“، كما دعا إلى „وضع حد للوضعية الكارثية لمصلحة طب الأطفال المتواجدة على مستوى مستشفى الزهراوي“.

من جهة أخرى، طالب جغدالي بفتح تحقيق في أسباب ارتفاع المصابين بمرض السرطان وكذا مرض التهاب الكبد الفيروسي عبر كامل تراب الولاية وكذا برمجة زيارة في أقرب وقت ممكن للوقوف على الواقع المزري لقطاع الصحة بالولاية بدل الاعتماد على التقارير التي لا تكشف النقائص والمشاكل الحقيقية التي يمر بها القطاع في الولاية.

أما فيما يتعلق بالمستشفى الجديد الذي استفادت منه الولاية في وقت سابق، فقال المتحدث إنه „بات من الضروري رفع التجميد على المستشفى خاصة وأن المستشفى الحالي الزهراوي على الاستيعاب فضلا عن وضعيته الكارثية، ونفس الشيء لرفع التجميد عن المؤسسة الأم والطفل ببوسعادة وإنجاز مستشفى بسيدي عيسى“، مجددا „تمسكه بنقل مقترحه المتعلق بالإسراع في تخفيض الخدمة المدنية للأخصائيين للعمل بمستشفى الزهراوي بعاصمة الولاية من 03 سنوات إلى عامين على غرار ما هو معمول به في مستشفى سيدي عيسى وبوسعادة، خاصة وأن بقاء مدة الخدمة المدنية الحالية ساهم في عزوف هؤلاء الأخصائيين عن العمل في عاصمة الولاية“.

كما أكد العضو أنه „بات من الأجدر برمجة إنجاز عيادة جديدة بالجهة الغربية لمدينة المسيلة والتي يقطن بها أزيد من 90 ألف نسمة ولا تتوفر بها التغطية الصحية أين يتنقل هؤلاء إلى مستشفى الزهراوي وعيادة أولاد سيدي إبراهيم لتلقي العلاج“، بالإضافة إلى برمجة إنجاز عيادة صحية جديدة ببلدية أولاد عدي لقبالة التي يقطن بها أزيد من 25 ألف نسمة، باعتبار أن العيادة الحالية لا تحمل إلا الاسم مع ضرورة دعمها الأطباء وشبه الطبيين مع الإسراع في إنجاز مركز لعلاج مرضى السرطان بهدف التكفل بمرضى الولاية بدل فتح مصلحة لهؤلاء والتي هي عبارة عن هيكل بدون روح، وكذا برمجة إنجاز مركز خاص لعلاج الحروق بالولاية“.

كما تساءل السيناتور عن المشروع الحلم الذي ينتظره سكان ولاية المسيلة منذ سنوات طويلة والمتمثل في الاستفادة من مستشفى جامعي وكلية للطب على غرار ما استفادت به ولايات أخرى، خاصة وأن المسيلة تتوفر حاليا على جامعة ومعاهد وطنية يدرس بها أزيد من 35 ألف طالب جامعي من مختلف ولايات الوطن وبها العشرات من التخصصات العلمية والأدبية وتنعدم بها تخصصات الطب والصيدلة والبيطرة“..

لخضر داسة