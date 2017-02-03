عمراني:“ أتمنى أن نلعب بنفس الإرادة التي لعبنا بها ضد الساورة“

„السياسي“ في منعرج خطير ببجاية يستهدف تأكيد الصحوة

يحل شباب قسنطينة اليوم ضيفا على فريق مولودية بجاية، في قمة البقاء بين فريقين غريقين يصارعان هذا الموسم، للحفاظ على مكانتهما في الرابطة الأولى المحترفة، حيث يحتل الموب مؤخرة الترتيب، في حين تنفس السنافر قليلا بعد فوز الساورة، إلا أنهم يبقون في خطر، خاصة وأن رصيدهم النقطي لم يتجاوز 17 نقطة بعد 17 مباراة هذا الموسم.

الشباب، سجل فوزا مهما الأسبوع الماضي، اعتبره الجميع فوز الديكليك والوثبة البسيكولوجية وحضر جيدا لمباراة اليوم، حين لعب وديا ضد شباب قايس وفاز بثلاثية.

هذا، وسيكون النادي الرياضي القسنطيني، محروما من خدمات الحارس سيدريك، الذي سيغيب بسبب ما عرف بقضية إنذار الاحتجاج، الذي تقدمت الإدارة بخصوصه بملف للرابطة الوطنية، خاصة وأن حكم مباراة الساورة أنذر الحارس بسبب تضييع الوقت، إلا أنه دون في ورقة اللقاء إنذار احتجاج، وهي الورطة التي وجد عمراني نفسه فيها، خاصة بعد الأداء الكبير لسيدريك في مباراة الساورة.

في المقابل، سيكون المستقدم، أنطوان شريف مارتن، أمام فرصة اللعب لأول مرة كأساسي، وهو الحارس الذي يعول على مكانة أساسية ويستهدف التواجد ضمن المنتخب الوطني، وهو ما كان قد صرح به مباشرة بعد إمضائه في الشباب.

من جهة أخرى، ورغم اندماج ربيح وعودية في تدريبات الفريق هذا الأسبوع، إلا أن عمراني سيستبعد المهاجم عودية بسبب غيابه لأكثر من شهر ونصف عن الفريق، في حين سيكون ربيح ضمن قائمة اللاعبين المتواجدين تحت تصرف عمراني، الذي لن يغير كثيرا في التشكيلة، وحتى في طريقة اللعب التي لعب بها ضد الساورة.

ومن المنتظر، أن يدخل الشباب مباراة اليوم دون تغييرات كبيرة، حيث سيعوض أنطوان مارتن سيدريك، في حين سيلعب الثلاثي شرفة وزعلاني ومازاري في المحور، أما الوسط فسيتكون من خمسة لاعبين، وهم بحري، بن شريفة، زرارة، غربي وبزاز، في حين سيكون الثنائي مانوتشو وبلعميري في خط الهجوم.

هذا، وطالبت إدارة الشباب من الرابطة، أن تعين حكما نزيها، خاصة وأنها تعتبر أن الفريق مستهدف لتحطيمه، بسبب تأجيل مباراة للموب المنافس على السقوط، إضافة إلى تقديم لقاء اتحاد الجزائر، إضافة إلى مطالبة إدارة السنافر بتوفير الأمن والحماية للفريق في بجاية ولأنصارها المتنقلين ليما قورايا.

وبعيدا عن كل هذا، قال عمراني بخصوص اللقاء: „مباراة الموب صعبة، وكل مبارياتنا المتبقية صعبة، لأننا نعتبر أنفسنا أننا سنخوض دورة „بلاي أوف“ أو نهائيات البقاء، كل مباراة سندخلها نعتبرها نهائي، يجب الفوز به لنجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، فوز الساورة حرر اللاعبين، وانتظر تأكيد صحوتهم في لقاء الموب، الذي لا خيار لنا سوى تفادي الهزيمة التي ستعيدنا لنقطة الصفر، حضرنا جيدا، وأتمنى أن نلعب بنفس الإرادة والعزيمة التي لعبنا بها ضد الساورة، لأننا نملك فريقا في المستوى، افتقد فقط للثقة وللاستقرار، ما أثر على نتائجه هذا الموسم، وأقول دوما أنه بتضافر جهود الجميع، سنحقق الهدف المنشود“.

البرنامج:

اليوم سا 16

م.بجاية ……………………. ش.قسنطينة

م.وهران…………………… …. س.غليزان

أمير.ر