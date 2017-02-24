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علــــي حــــداد: “الآفسيــــو ليــــس خصمـــــا لأي طــــرف”

فبراير 24, 2017 الحدث 0

علــــي حــــداد: “الآفسيــــو ليــــس خصمـــــا لأي طــــرف”

أكد أن أرباب العمل لا يمارسون السياسة

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن التنظيم الذي يرأسه لا يمارس السياسية، وإنما يسعى دائما لأن يكون شريكا فعالا، قصد المساهمة في إرساء قواعد اقتصاد وطني ناجع.
وقال علي حداد، في كلمة ألقاها بالمسرح الجهوي لولاية الجلفة، في إطار الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، إنه لن يفوت أي فرصة أو مناسبة للتأكيد على هذه النقطة، معتبرا أن “المنتدى يسعى، من خلال أعضائه كمواطنين وكمتعاملين اقتصاديين، إلى تقديم مساهمته لبناء سياسات اقتصادية ناجعة”، مضيفا أن “المنتدى كشريك قدم رؤيته للنهضة الاقتصادية، من خلال وثيقة ترمي إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني تشكل عصارة دراسة وتحليل للوضع الراهن ومقترحات لبناء اقتصاد قوي، تكون فيها المؤسسة الوطنية الخاصة والعامة في قلب كل السياسات العمومية”. وأضاف ممثل أرباب العمل أن “النهوض بالاقتصاد الوطني ليس أمرا سهلا، ولكنه ليس بالمستحيل، ما دام هناك فضاء لتبادل الأفكار ويتعلق الأمر بالثلاثية”، مضيفا أن المنتدى “ليس خصما لأي طرف، لأن التجارب علمتنا أن القرارات الصائبة تكون ثمرة للتشاور والحوار الهادئ”، على حد تعبيره، كما أشاد ذات المتحدث في ذات السياق بالقرارات “الجريئة” للسلطات العمومية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتطوير المؤسسات الوطنية، خاصة من خلال إلغاء تجريم فعل التسيير ومعالجة ملف العقار الصناعي ومجابهة الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين وكذا قاعدة 51/49 الخاصة بالمستثمرين، التي وصفها بالقرار “السيادي الحكيم”.
نسيم براهيمي

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