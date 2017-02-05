علب كارتونية بدل الأكياس لتسويق الحليب المدعم

بداية من مارس القادم

يشرع منتجو الحليب، بداية من شهر مارس المقبل، في استبدال الأكياس الحليب البلاستيكية بعلب كارتونية، حيث سيتم في مرحلة أولى تسويق 100 ألف علبة، ويأمل القائمون على العملية أن تتكلل بالنجاح، خصوصا في مرحلتها الأولى، على أن تعمم لاحقا على المستوى الوطني.

أوضح المدير التجاري لمركب الحليب ببئر خادم بالجزائر العاصمة، محمد سعيدي، أن „جميع الإجراءات تم اتخاذها للبدء في تسويق الحليب بالعلب الكارتونية اعتبارا من مارس المقبل“، مضيفا أن „التجهيزات الخاصة بالعملية تم تسلمها كما المادة الأولية للتعليب، والهدف إنتاج وتسويق 100 ألف علبة خلال المرحلة الأولى، على أن تعمم العملية لاحقا على المستوى الوطني“.

وقد أثارت الخطوة استحسان الكثير من المواطنين، ورأوا فيها فرصة للقضاء على مظاهر التهافت التي تميز يوميات غالبية الزبائن الجزائريين عند شرائهم الكيس الأبيض.

يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان أكد قبل سنتين عزم الحكومة على استبدال أكياس الحليب البلاستيكية بعلب الكارتون، مطالبا جميع مهنيي الحليب بالتوجه نحو مواد تعليب صحية مئة بالمائة كمادة الكرتون، وذلك بعد أن أكدت كافة الدراسات أن هذه الأكياس حاملة لمواد مسرطنة.

ربيع.م