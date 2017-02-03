عقوبة موقوفة النفاذ لشقيقين اعتديا على والدتهما

كانا قد رفعا دعوى حجر ضدّها

قضت محكمة الجنح بسيدي امحمد بعقوبة الحبس غير النافذ لمدة 3 أشهر في حق موظفة بالمستشفى العسكري بعين النعجة وشقيقها لتورطهما في قضية تعدي على الأصول، وجاء هذا الحكم بعد أن التمس ممثل الحق العام في حقهما عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.

رغم ما تعرضت له الضحية من فلذتي كبدها إلا أنها فضّلت مسامحتهما خلال جلسة المحاكمة، طالبة الإفراج عنهما من الحبس المؤقت، تعود وقائع قضية الحال إلى تقدم الضحية إلى مركز الشرطة بإيداع شكوى ضد ابنتها وابنها اللذين تعرّضت على يديهما إلى اعتداء بالضرب، بعد مناوشات حدثت بينهم بسبب قيام الاثنين برفع دعوى حجر ضدّ والدتهما المسنة، وعلى إثر الواقعة تم إلقاء القبض على المتهمين وإيداعهما الحبس المؤقت بتهمة التعدي على الأصول.

وخلال مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، أنكرا التهمة الموقوفان بسببها نافيان أن يكونا قد اعتديا على والدتهما، مصرحان أنهما تناقشا معها لا غير، من جهتها وأثناء حضور شقيقة المتهمين كشاهدة صرحت باعتداء شقيقيها على والدتها، ورغم عفو الأم عن ولديها إلا أن ممثل الحق العام التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين قبل أن يتم النطق بالعقوبة السالفة الذكر.

ف.ب