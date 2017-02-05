عـــائلات ليــــبية تبـــــدأ في العــودة إلى مدينــــــة ســــــرت

بعد طرد تنظيم “داعش” منها وتأمينها

بدأت صباح أمس، عائلات مدينة سرت الليبية في العودة إلى منازلها، وذلك بعد أكثر من شهر منذ إعلان تحرير سرت وطرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منها.

أعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني عن خطةٍ لتأمين المدينة وإزالة الألغام، وذلك على مراحل متتالية، حتى عودة كامل سكان المدينة.

وقال الحاكم العسكري لمدينة سرت، العميد أحمد أبوشحمة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن البداية ستكون بعودة أهالي منطقة 700، مضيفا أن “عودة كامل أهالي سرت مرهونة بتأمين المدينة وتنظيفها من الألغام التي زرعها التنظيم خلال المعارك”.

وأشار أبو شحمة، إلى أن سرية الهندسة العسكرية التابعة للغرفة تقوم بهذه العملية، وهناك العديد من المنـــــاطق الواقعة وسط المدينة لم تؤمن بعد، علاوة على وجود عدد من الجثث التي لم يتم انتشالها بعد، خاصة في حي الجيزة البحرية الذي كان آخر معاقل التنظيم في سرت.

وأوضح، أن عددا من جيوب التنظيم الهاربة مازالت تتحرك جنوب سرت، وخاصة في الأودية الواقعة بين سرت وبني وليد، لافتا إلى أن الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة التي خلفت أكثر من 90 قتيلا من تنظيم داعش كانت مؤثرة جداً على الأرض.

يذكر، أن معظـــــم سكان سرت تركوا المدينة منذ حوالي عام ونصف، وذلك بعد سيطرة تنظيم الدولة عليها، ويترقب أهالي المدينـــــــة الآن العودة إلى منازلهم، لكن البنية التحتية لوسط المديـــــنة دُمرت خلال المعــــــارك التي جرت طيلة سبعة أشهر من العام الماضي، والتي كــــــانت مدعـــــومة بغارات جوية من قـــبل القوات الأمريكية في إفريقيا.

وكالات