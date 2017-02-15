عـائلات السجنـاء الجزائريـين بالعراق تستنكـــر صمــــت الحكــــــومة

تطالب بالتدخل العاجل لترحيلهم إلى أرض الوطن

استنكرت عائلات السجناء الجزائريين بالعراق، الصمت الرهيب من طرف السلطات الجزائرية بخصوص ملف المعتقلين، بالرغم من وعودها بإتمام الإجراءات لترحيل كل السجناء الذين أنهوا مدة عقوبتهم، إلا أنها مجرد وعود لم تطبق على أرض الواقع.

جددت عائلات السجناء الجزائريين بالعراق، مناشدتها للحكومة الجزائرية، التدخل العاجل لإخراج أبنائهم من السجون، لاسيما وإنهم أنهوا مدة عقوبتهم منذ ستة أشهر، كما اشتكوا انقطاع الاتصال بين ذويهم منذ مدة كبيرة.

طالبت عائلات السجناء بالعراق، في اتصال مع “وقت الجزائر”، تدخل الحكومة وإخراجهم من المعتقلات، لاسيما وأنهم أنهوا مدة حكمهم، متسائلين عن عدم إخراجهم لحد الساعة، بالرغم من تطمينـــات السلطات العراقية، التـــــي أكدت أنها ستطلق كامل السجناء الذين انهوا مدة عقوبتهم، إلا أنها لم تفرج سوى عن شخص واحد، واحتفظت بسجينين، بالرغم من أن القانون ينص على السماح لكل من أنهى عقوبته مغادرة السجون.

وأردفت ذات المصادر، أنها متخوفة عن السجناء، لاسيما وأن اتصالهم انقطع منذ مدة كبيرة، في حين كانوا يتصلون بين الحين والآخر لطمأنة أسرهم، وهو ما تتخوف منه العائلات، التي طالبت السلطات الجزائرية بالتدخل، وناشدت السلطات العراقيـــــة، بالإفراج عن السجينين اللذان انتهت مدة عقوبتهم منذ ستة أشهر.

وعبرت عائلات السجناء، عن تخوفها من عدم الإفراج عن أبنائهم، لاسيما وأن العراق قد رفضت إخراج سجناء عرب من دول مختلــــــفة أنهوا مدة عقوبتهم مــنذ أكثر من سنة، وهو نفس السينــاريو الذي تنتهجه مع سجينين جــــــزائريين المتواجدين حاليا بسجن بغداد، مطالبين السلطات الجزائرية بالتدخل العــــاجل وترحيل هؤلاء السجناء، لاسيما من أنهوا مدة حكمهم إلى بلدهم.

والجدير بالذكر، أن السلطات العراقية كانت قد أطلقت سراح السجين محامدية، المنحدر من برج بوعريريج، الذي يوجد منذ أكثر من عشر سنوات بالسجون العراقية، حيث كان رفقة السجين محمد وابد وباديس في سجن السليمانية بالكردستان، والمتهمين بدخول الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية، وتم الحكم عليهم بـ15 سنة، وتم ترحيلهم قبل 6 أشهر إلى سجن بغداد رفقة سجناء عرب أنهوا مدة عقوبتهم منذ أكثر من سنة، إلا أن السلطات العراقية لا تزال تحتفظ بهم لأسباب مجهولة.

صبرينة دلومي