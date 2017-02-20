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عصابـة تروّج المخدرات من داخل نزل بالعاصمـة

فبراير 20, 2017 مجتمع 0

عصابـة تروّج المخدرات من داخل نزل بالعاصمـة

يمثلون أمام محكمة سيدي امحمد قريبا

ستفتح محكمة سيدي امحمد، ملف قضية جماعة أشرار متكونة من 5 متهمين تضم مطلقتين موجودتين رهن الحبس المؤقت، إلى جانب شابين آخرين، فيما لا يزال المتهم الخامس في حالة فرار، تورطوا في عدة قضايا متمثلة في تهمة المتاجرة بالمخدرات، تكوين جماعة أشرار، التجمهر المسلح.
وقائع قضية الحال حسب المعلومات المتوفرة في الملف القضائي، انطلقت منذ 3 أشهر، بعد أن وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص قاموا باقتحام فندق “الزعيم” المشمّع على مستوى حي بلكور بالعاصمة، واتخذوا منه مكانا للمبيت فيه والمتاجرة بالممنوعات، وبعد عملية ترصد للمشتبه فيهم والتي دامت 10 أيام، تم توقيفهم في حالة تلبس داخل غرف النزل، وخلال تفتيش المكان عثرت عناصر الشرطة على كمية معتبرة من القنب الهندي موجهة إلى الترويج بغرفة المدعوة “ن. ح”، كما تم حجز بغرفة المتهمة الثانية مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة والمتمثلة في سكاكين، سيوف، سينيال، إلى جانب ذلك كان برفقتها أحد المتهمين، فيما تم القبض على المتهم الرابع أمام باب الفندق، ومن أجل ذلك تم توقيف الفاعلين وتحرير ملف قضائي ضدهم، وإحالتهم على التحقيق القضائي. وبعد استجوابهم حول الوقائع الموجهة إليهم أنكروها جملة وتفصيلا، فيما صرحت المتهمة التي ضبط بغرفة نومها بالفندق المشمّع على الأسلحة البيضاء أن أحد معارفها هددها وطلب منها إخفاءهم، فيما أسقط قاضي التحقيق القضية اللاأخلاقية التي تورطت فيها، بعد ضبطها مع أحد المتهمين بغرفة الفندق، أما فيما يخص كمية القنب الهندي المحجوزة داخل الفندق، فأكد المتهمون بشأنها أنها موجهة إلى الاستهلاك الشخصي، ونفوا بشدة تهمة المتاجرة فيها.
جدير بالذكر، أن المتورطين مسبوقون قضائيا في قضايا أعمال شغب، وبعد الاستماع لأقوالهم من قبل مصالح الضبطية القضائية، تمت إحالة ملفهم على العدالة، بعد أن وجهت إليهم تهم المتاجرة بالمخدرات، تكوين جماعة أشرار، التجمهر المسلح، وستفتح محكمة سيدي امحمد ملف القضية خلال الأيام المقبلة.
ق. م

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