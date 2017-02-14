عبد الغني هامل في زيارة عمل الى إسبانيا

الزيارة فرصة لتبادل الخبرات والتدريب والتكوين

شرع المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أمس، في زيارة عمل الى اسبانيا ،بدعوة من نظيره الاسباني جيرمان لوبيز ايقليسياز، حسبما أفاد به بيان للمديرية، مؤكدا بأن زيارته ستمكن الطرفين من دعم الشراكة بين شرطة البلدين وتوطيد سبل وآليات التعاون، الذي يعرف تطورا مستمرا في الميدان.

تأتي هذه الزيارة التي يرافقه فيها وفد هام من اطارات المديرية العامة للامن الوطني -حسب المصدر ذاته -“ في اطار تعزيز وتدعيم التعاون والشراكة بين شرطة البلدين في ميادين التكوين والتدريب، علوم الادلة الجنائية، تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، الى جانب مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم مجال الأمن في البلدين وخاصة الجرائم المستحدثة“.

وستكون للمدير العام للامن الوطني-يضيف البيان ذاته-“ سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سامين في جهاز الشرطة الاسبانية، يتم خلالها بحث ودراسة سبل توطيد علاقات التعاون والشراكة بين شرطة البلدين والتي تشهد تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة الماضية“. وخلال اليوم الأول من الزيارة التقى هامل بوزير الداخلية الاسباني، خوان ايجناسيو زويدو بحضور المدير العام للشرطة الاسبانية، جيرمان لوبيز ايقليسياس، حيث تناولت المباحثات سبل توطيد أواصر التعاون بين شرطة البلدين، من خلال تبادل المعلومات، التكوين والتدريب وتوحيد وتضافر الجهود للتصدي لكل أشكال الجريمة.

وبالمناسبة، أكد الطرفان على ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين أجهزة الشرطة في كلا البلدين، ما يسمح بتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم وكذا العمل على محاربة كل أشكال الجريمة، بما فيها الجرائم العابرة للأوطان.

وعقب اللقاء، صرح هامل أن هذا اللقاء كان فرصة للحديث عن ما تم تجسيده في مجال تعزيز التعاون الثنائي بين شرطة البلدين، فيما يخص تبادل الخبرات والتجارب والدعم التقني والتدريب والتكوين.

وأضاف المتحدث بأن زيارته العملية إلى اسبانيا، ستمكن الطرفين من دعم الشراكة بين شرطة البلدين وتوطيد سبل وآليات التعاون، الذي يعرف تطورا مستمرا في الميدان.

ساسي.ب