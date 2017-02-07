ظهور بعـد سبات عميق!

عبر مواطنو المنطقة الشمالية لولاية سطيف عن غضبهم الشديد ممن أسموهم بـ”أشباه” المنتخبين، الذين ظلوا لعهدات كاملة يقبعون في مقر المجلس الشعبي الولائي، ويقومون بغلق الأبواب والهروب بعيدا عن حال المنطقة، التي تتذيل ترتيب مناطق الوطن من حيث التنمية، ولم يجد هؤلاء “المنتخبون” من حل سوى الاختباء، وعدم مواجهة غضب الناس أو المساهمة في حل أزماتهم، وعشية اقتراب الموعد الانتخابي ظهر هؤلاء بشكل فجائي إلى الوجود، محاولين استغلال أبناء المنطقة بالعمل تحت شعار “العودة إلى الأصل فضيلة”، فقابلهم المواطن بأدب كبير ولسان حاله يقول “كان بإمكانكم كسب المواطن البسيط بالإنصات له والاطمئنان على حاله فقط، والباقي “معليهش”.