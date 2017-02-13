طلعي يتجاهـــل سلالــم “المتـرو”

بالرغم من التوقف التام للسلالم الكهربائية عبر مختلف محطات “المترو”، إلا أن وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، لا يبالي بهذا المشكل، الذي فاقت مدة الانتظار الـ 4 أشهر، فبالرغم من الزيارة التفقدية لورشة مشروع تمديد خط مترو الجزائر في جزئه الرابط بين “الحراش – المطار”، إلا أنه تجاهل حقيقة تفقد هذه السلالم المعطلة، التي باتت ترهق كبار السن والمرضى، على حد سواء.