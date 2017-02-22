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طلبــــــــة الصيدلـــــــــة يمنعـــــون من الاحتجــــــــاج بالعــــــــاصمة

فبراير 22, 2017 الحدث 0

طلبــــــــة الصيدلـــــــــة يمنعـــــون من الاحتجــــــــاج بالعــــــــاصمة

اعتقلـت العشــرات منهـم حـاولوا التجمهـر

منعت، أمس، قوات الأمن الوطني المئات من طلبة طب الصيدلة والأسنان من تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة أول ماي، كما اعتقلت العشرات منهم حاولوا التجمهر، لدفع الحكومة على تلبية مطالبهم المهنية.

كانت الساعة تشير إلى حدود التاسعة والنصف صباحا، عندما تجمع أزيد من 100 طالب، من قسم الصيدلة بجامعة الجزائر، أمام المستشفي الجامعي مصطفى باشا بساحة أول ماي، حيث طوقت قوات مكافحة الشغب كل المنافذ، بعدما جاءت تعليمات صارمة بعدم السماح بتكرار أي مظهر للاعتصام والاحتجاجات كالتي نظمها طلبة المدارس العليا والجامعات.
ووقعت اشتباكات بين الطلبة ومصالح الأمن، بعد أن حاول الطلبة اختراق الطوق الأمني، حيث اكتفى المحتجون، في ظل عدم قدرتهم على الخروج من حرم الجامعة، بترديد شعاراتهم التقليدية:”كرهنا من الوعود نريد قرارات “و”طلبة قسم الصيدلة في إضراب”، كما ردد قطاع منهم مطالب ذات لون سياسي سبق وأن رددت في مسيرة الأسبوع الماضي إلى مقر الرئاسة”.
ورفض بعض الطلبة التصريح لوسائل الإعلام، متهمين إياها بعدم الاهتمام الجدي بانشغالاتهم والانحياز وعدم المصداقية، حيث اعتبروا أن الوزارة تلاعب بهم وتؤجل حل المشاكل إلى أن تهدأ العاصفة، مطالبين بإدراج المطالب في الجريدة الرسمية، وأكدت أطراف، أن مسيرة الطلبة أمس تعد إنذارا حقيقيا لخطورة الوضع وعدم استعمال الوعود لامتصاص الغضب الذي ما يزداد يتوسع يوما بعد يوم، وقد استقبل ممثلون عن طلبة الصيدلة وطب الأسنان قبل حوالي شهر من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال للاستماع لانشغالاتهم، ولم يسفر اللقاء عن إيقاف الإضراب وإبعاد شبح السنة البيضاء”.


لخضر داسة

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