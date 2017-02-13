طلبة جامعة تيزي وزو في مسيرة حاشدة

على إثر مقتل الطالب الجامعي جمال سواك

نظم، صبيحة اليوم، طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو، مسيرة احتجاجية سلمية وصامتة، للتنديد بمقتل الشاب، سواك جمال، الذي اغتيل في الثالث من شهر فيفري الجاري.

المسيرة انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا من مقر الجامعة، جابت جل الشوارع الكبرى لمدينة تيزي وزو، وصولا إلى مجلس القضاء، طالب خلالها المحتجون بإنصاف الطالب جمال ومعاقبة الجاني، وكذا التنديد بظاهرة العنف وانعدام الأمن بالمنطقة .

وعبر الطلبة خلال احتجاجهم عن غضبهم وسخطهم الكبيرين إزاء الجريمة الشنعاء التي طالت زميلهم جمال سنة أولى جامعي، والذي زهقت روحه، وهو يناهز 21 سنة من عمره، ذنبه الوحيد أنه تواجد بالمكان والوقت غير المناسبين، حيث دق الطلبة ناقوس الخطر إزاء تدني الأوضاع الأمنية بالجامعة، التي أضحت حسب تصريحاتهم، تسيطر عليها الأيادي الإجرامية ومكان الاعتداءات دون تدخل من طرف السلطات الأمنية، التي يتوجب عليها إرساء الأمن بالجامعة.

وقد وجه الطلبة أصابع الاتهام للسلطات الأمنية، التي على حد تعبيرهم من واجبها الحفاظ على سلامة الطلبة والمواطنين وغيابها الشبه التام هو سبب موت الضحية، الذي لا يعد إلا دليل على فشل المخطط الأمني، مع العلم أن حصيلة الضحايا الذين ماتوا غدرا منذ بداية سنة 2016 إلى غاية اليوم بلغ 13شخصا، آخرهم مقتل الطالب سواك جمال وشاب آخر بمنطقة بني دوالة ليلة أمس، متسائلين عن دور مصالح الأمن في التصدي للجماعات المافياوية التي تنهك يوميا حرمة الجامعة.

وأكد أحد الطلبة خلال تصريحاتهم، أن الاحتجاج جاء لوضع الرأي العام أمام الواقع، وللتنديد بالعنف الذي هو مسؤولية كل فرد في المجتمع قائلين: “من واجبنا اليوم اتخاذ جل الإجراءات للتصدي للكره والعنف بكل أشكاله، الذي شهد انتشارا كبيرا في بلادنا”.

هذا، وقد طالب المحتجون بضرورة إيجاد حل عاجل لظاهرة العنف والاعتداءات وانتشار العناصر الإجرامية، مؤكدين أن على السلطات الأمنية وضع إستراتيجية فعالة للتصدي للجرائم، بدل ترك المجال على حد قولهم للعصابات المافيوية، لاتخاذ عاصمة جرجرة وكرا لارتكاب جرائمها.

وفي شأن ذاته، عبر الطلبة عن تضامنهم مع عائلة الراحل جمال، مطالبـــين بضرورة معاقبة المتهم والحكم عليه بأقصى العقوبات.

وللذكر، فإن سواك جمال، قتل الأسبوع المنصرم طعنا بالسكين بالقرب من الإقامة الجامعية مولود معمري، وينحدر من قرية أيت عبد المومن بدائرة واضية.

صليحة.ب