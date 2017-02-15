طـائرات روسيـة تقصف مدينـة درعـا

بعد مكاسب للمعارضة السورية

قال مقاتلون من المعارضة وشهود، إن طائرات روسية قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا السورية أول أمس، لليوم الثاني، في أول حملة قصف مكثف من نوعها منذ أن تدخلت روسيا في سوريا قبل أكثر من عام.

اقتحمت فصائل من المعارضة المسلحة يوم الأحد حي المنشية شديد التحصين في معركة أطلقت عليها اسم “الموت ولا المذلة”، وقالت إن هدف الحملة إحباط أي محاولة من الجيش للسيطرة على معبر حدودي إستراتيجي مع الأردن.

ومن شأن سيطرة الجيش على المعبر الخاضع للمعارضة ومساحات من الأراضي في القطاع الجنوبي من المدينة، أن تفصل بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق وغرب المدينة.وقال الجيش السوري أول أمس، إن “الإرهابيين” فشلوا في تحقيق مكاسب، وإن قواته ألحقت بهم خسائر كبيرة.وقالت وسائل إعلام حكومية، إن المعارضة المسلحة أمطرت مناطق مدنية في درعا في جنوب البلاد بقذائف المورتر، مما دمر كثيرا من المنازل.وينتمي مقاتلو المعارضة إلى فصائل الجيش السوري الحر، إلى جانب أعضاء من هيئة تحرير الشام وهي جماعة إسلامية تشكلت حديثا ويقودها فصيل كان تابعا للقاعدة في السابق.وقال مصدر بالمعارضة، إن ما لا يقل عن 30 غارة روسية نفذت أول أمس، فيما منع المعارضة من تحقيق مزيد من المكاسب في الجيب شديد التحصين، بعدما سيطروا على أجزاء كبيرة من الحي.وقال إبراهيم عبد الله القيادي، الكبير في المعارضة المسلحة “عندما بدأ النظام يفقد السيطرة على بعض المناطق… بدأت الطائرات الروسية عملياتها.”

وكالات